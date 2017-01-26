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https://sport.mail.ru/news/olympics/28566626/
26 января 2017, 20:25 | Олимпизм | Чемпионат.com

Зеппельт: МОК позволил улизнуть обманщикам Игр-2008, перепроверено лишь 20% проб

Автор серии скандальных документальных фильмов о допинге в российском спорте Хайо Зеппельт прокомментировал появившуюся статистику перепроверки допинг-проб из Пекина-2008 и Лондона-2012.

Автор серии скандальных документальных фильмов о допинге в российском спорте <span class=error>Хайо</span> Зеппельт прокомментировал появившуюся статистику перепроверки <nobr>допинг-проб</nobr> из Пекина-2008 и Лондона-2012. Увеличить
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«Выходит, что МОК годами набивает карманы миллиардами, но заплатил за проведение только 20% перетестов проб из Пекина-2008. Теперь срок давности истёк.

Данные по Лондону-2012 следующие: к этому моменту перепроверено 10% проб. Позволит ли МОК улизнуть многим обманщикам и на этот раз?» — написал Зеппельт в «Твиттере».
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