Зеппельт: МОК позволил улизнуть обманщикам Игр-2008, перепроверено лишь 20% проб

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«Выходит, что МОК годами набивает карманы миллиардами, но заплатил за проведение только 20% перетестов проб из Пекина-2008. Теперь срок давности истёк.



Данные по Лондону-2012 следующие: к этому моменту перепроверено 10% проб. Позволит ли МОК улизнуть многим обманщикам и на этот раз?» — написал Зеппельт в «Твиттере».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Revealing:IOC pockets billions many yrs,but paid only about 20% retests Beijing2008 Statute of limitation now expired <a href="https://t.co/JIbRNLz8QR">pic.twitter.com/JIbRNLz8QR</a></p>— Hajo Seppelt (@hajoseppelt) <a href="https://twitter.com/hajoseppelt/status/824584573908557826">26 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">London2012: so far < 10% of samples retested After Beijing lack of retests: will IOC again let escape many cheaters? <a href="https://t.co/Q0awvrVMuI">pic.twitter.com/Q0awvrVMuI</a></p>— Hajo Seppelt (@hajoseppelt) <a href="https://twitter.com/hajoseppelt/status/824586266306113536">26 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>