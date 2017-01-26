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26 января 2017, 13:52 | Олимпизм | Р-Спорт

Жуков назвал любопытным проект Пекина по Олимпийским играм 2022 года

МОСКВА, 26 янв — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков назвал любопытным проект Пекина по организации зимних Олимпийских игр 2022 года.

Жуков возглавляет координационную комиссию Международного олимпийского комитета (МОК) по этой Олимпиаде.

«В этом году в конце февраля запланировано заседание комиссии, активно работает организационный комитет, с которым мы взаимодействуем в плановом режиме. Работа, к слову, насколько интересная, с учетом того, что зимние Игры проводит город, который совсем недавно принимал Игры летние, настолько и важная с точки зрения реализации тех рекомендаций, которые легли в основу “Стратегии МОК 2020”. В целом весь проект у Пекина очень любопытный», — сказал Жуков в интервью корреспонденту агентства «Р-Спорт».
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