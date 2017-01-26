Жуков назвал любопытным проект Пекина по Олимпийским играм 2022 года

Жуков возглавляет координационную комиссию Международного олимпийского комитета (МОК) по этой Олимпиаде.

«В этом году в конце февраля запланировано заседание комиссии, активно работает организационный комитет, с которым мы взаимодействуем в плановом режиме. Работа, к слову, насколько интересная, с учетом того, что зимние Игры проводит город, который совсем недавно принимал Игры летние, настолько и важная с точки зрения реализации тех рекомендаций, которые легли в основу “Стратегии МОК 2020”. В целом весь проект у Пекина очень любопытный», — сказал Жуков в интервью корреспонденту агентства «Р-Спорт».