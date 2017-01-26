Уроженка Башкирии, лишенная медалей Олимпиады-2008, подаст апелляцию

В среду МОК лишил Лебедеву серебряных медалей Олимпиады-2008 в прыжках в длину и в тройном прыжке по результатам перепроверки допинг-пробы, в которой были обнаружены следы запрещенного препарата туринабола.

Позже спортсменка вышла из состава исполкома Всемирной ассоциации олимпийцев (WOA), об этом сообщается на официальном сайте организации.

Татьяна Лебедева родилась в Стерлитамаке, здесь она и сделала свои первые прыжки.