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https://sport.mail.ru/news/olympics/28557383/
26 января 2017, 10:28 | Олимпизм | ИА Башинформ

Уроженка Башкирии, лишенная медалей Олимпиады-2008, подаст апелляцию

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Российская легкоатлетка Татьяна Лебедева планирует подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного олимпийского комитета о лишении ее серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Об этом спортсменка рассказала агентству «Р-Спорт».

В среду МОК лишил Лебедеву серебряных медалей Олимпиады-2008 в прыжках в длину и в тройном прыжке по результатам перепроверки допинг-пробы, в которой были обнаружены следы запрещенного препарата туринабола.

Позже спортсменка вышла из состава исполкома Всемирной ассоциации олимпийцев (WOA), об этом сообщается на официальном сайте организации.

Татьяна Лебедева родилась в Стерлитамаке, здесь она и сделала свои первые прыжки.
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