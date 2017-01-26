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https://sport.mail.ru/news/olympics/28556426/
26 января 2017, 9:40 | Олимпизм | Р-Спорт

Сервис Netflix заплатил $5 млн за показ фильма «Икар» о допинге в российском спорте

Стриминговый сервис Netflix заплатил 5 миллионов долларов за права на показ документального фильма «Икар» о допинге в российском спорте, сообщает variety.com.

Сделка стала одной из самых крупных за все время для неигрового кино.

В пятницу на кинофестивале «Санденс» в США состоялась премьера фильма «Икар». Его снял американский режиссер и велогонщик-любитель Брайан Фогель. По сценарию картины Фогель намерен доказать, что приняв анаболические стероиды и другие запрещенные вещества, он смог улучшить свои результаты, при этом обойдя проверку антидопинговых служб. Для этого ему понадобился соучастник, которым стал бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. В итоге сюжет фильма поворачивается в сторону нарушений Россией антидопинговых правил.

Родченков по ходу фильма признается, что создал в России государственную систему покрытия применения допинга спортсменами, благодаря которой россияне завоевали 13 золотых медалей на Олимпиаде в Сочи.

«Это был напряженный путь длиной в 3,5 года, который вскрывает самый большой скандал в истории спорта», — сказал Фогель.

Netflix сделает фильм доступным для показа на территории 190 стран.
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