Сервис Netflix заплатил $5 млн за показ фильма «Икар» о допинге в российском спорте

Сделка стала одной из самых крупных за все время для неигрового кино.

В пятницу на кинофестивале «Санденс» в США состоялась премьера фильма «Икар». Его снял американский режиссер и велогонщик-любитель Брайан Фогель. По сценарию картины Фогель намерен доказать, что приняв анаболические стероиды и другие запрещенные вещества, он смог улучшить свои результаты, при этом обойдя проверку антидопинговых служб. Для этого ему понадобился соучастник, которым стал бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. В итоге сюжет фильма поворачивается в сторону нарушений Россией антидопинговых правил.

Родченков по ходу фильма признается, что создал в России государственную систему покрытия применения допинга спортсменами, благодаря которой россияне завоевали 13 золотых медалей на Олимпиаде в Сочи.

«Это был напряженный путь длиной в 3,5 года, который вскрывает самый большой скандал в истории спорта», — сказал Фогель.

Netflix сделает фильм доступным для показа на территории 190 стран.