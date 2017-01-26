Сервис Netflix заплатил $5 млн за показ фильма «Икар» о допинге в российском спорте
Стриминговый сервис Netflix заплатил 5 миллионов долларов за права на показ документального фильма «Икар» о допинге в российском спорте, сообщает variety.com.
Сделка стала одной из самых крупных за все время для неигрового кино.
В пятницу на кинофестивале «Санденс» в США состоялась премьера фильма «Икар». Его снял американский режиссер и
Родченков по ходу фильма признается, что создал в России государственную систему покрытия применения допинга спортсменами, благодаря которой россияне завоевали 13 золотых медалей на Олимпиаде в Сочи.
«Это был напряженный путь длиной в 3,5 года, который вскрывает самый большой скандал в истории спорта», — сказал Фогель.
Netflix сделает фильм доступным для показа на территории 190 стран.
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