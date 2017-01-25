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https://sport.mail.ru/news/olympics/28553518/
25 января 2017, 22:14 | Олимпизм | ТАСС

Лебедева вышла из исполкома Всемирной ассоциации олимпийцев

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Россиянка Татьяна Лебедева вышла из состава исполкома Всемирной ассоциации олимпийцев (WOA) после того, как ее допинг-проба с Олимпийских игр 2008 года в Пекине дала положительный результат по итогам перепроверки. Об этом ТАСС сообщили в организации.

В связи с этим WOA созывает срочное собрание исполкома чтобы обсудить этот вопрос включая возможные санкции со стороны организации. Увеличить
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Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о том, что допинг-проба Лебедевой после перепроверки дала положительный результат на запрещенное вещество туринабол. Из-за этого комитет лишил спортсменку двух завоеванных на Играх в Пекине серебряных медалей.

«WOA вечером получила сообщение о выходе Лебедевой из исполкома, — говорится в сообщении. — WOA созывает срочное собрание исполкома, чтобы обсудить этот вопрос, включая возможные санкции со стороны организации».

Спортсменка вошла в исполком в октябре 2015 года, когда генеральная ассамблея организации проходила в Москве.
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Россия уже лишилась 19 медалей с Игр 2008 и 2012 годов после перепроверки допинг-проб

Россия уже лишилась 19 медалей с Игр 2008 и 2012 годов после перепроверки допинг-проб

МОСКВА, 25 янв — Р-Спорт. Международный олимпийский комитет (МОК) уже лишил сборную России 13 медалей (1 золото, 6 серебряных наград, 6 бронз) с Игр-2008 в Пекине и 6 наград (2 золота, 4 серебра) с Олимпиады-2012 в Лондоне после перепроверки допинг-проб с данных турниров.
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