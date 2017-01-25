Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/28551697/
25 января 2017, 19:13 | Олимпизм | Р-Спорт

Россия уже лишилась 19 медалей с Игр 2008 и 2012 годов после перепроверки допинг-проб

МОСКВА, 25 янв — Р-Спорт. Международный олимпийский комитет (МОК) уже лишил сборную России 13 медалей (1 золото, 6 серебряных наград, 6 бронз) с Игр-2008 в Пекине и 6 наград (2 золота, 4 серебра) с Олимпиады-2012 в Лондоне после перепроверки допинг-проб с данных турниров.

Международный олимпийский комитет (МОК) уже лишил сборную России 13 медалей (1 золото 6 серебряных наград 6 бронз) с Игр-2008 в Пекине и 6 наград (2 золота 4 серебра) с Олимпиады-2012 в Лондоне после перепроверки <nobr>допинг-проб</nobr> с данных турниров. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

МОК провел две волны перепроверок допинг-проб, взятых на Олимпийских играх в Пекине (2008 год) и Лондоне (2012). Всего было перепроверено 1243 пробы, 98 из которых (60 пекинских и 38 лондонских) оказались положительными.

В среду россиянка Татьяна Лебедева лишена серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине в прыжках в длину и в тройном прыжке по результатам перепроверки допинг-пробы.

Ранее медалей Олимпийских игр 2008 года были лишены: Хасан Бароев (борьба, серебро), Хаджимурат Аккаев (тяжелая атлетика, бронза), Дмитрий Лапиков (тяжелая атлетика, бронза), Анна Чичерова (прыжки в высоту, бронза), Екатерина Волкова (бег, бронза), Мария Абакумова (метание копья, серебро), мужская сборная России в эстафете 4 по 400 метров (легкая атлетика, бронза), женская сборная России в эстафете 4 по 100 метров (легкая атлетика, золото), женская сборная России в эстафете 4 по 400 метров (легкая атлетика, серебро), Надежда Евстюхина (тяжелая атлетика, бронза), Марина Шаинова (тяжелая атлетика, серебро).

Наград Игр в Лондоне по результатам перепроверки лишились: Юлия Зарипова (бег, золото), Александр Иванов (тяжелая атлетика, серебро), Наталья Заболотная (тяжелая атлетика, серебро), Татьяна Белобородова (метание молото, золото), Евгения Колодко (толкание ядра, серебро), Апти Аухадов (тяжелая атлетика, серебро).

Из-за дисквалификации Волковой бронзовую медаль Игр-2008 в беге на 3000 метров может получить другая представительница России Татьяна Архипова, которая стала четвертой.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Жиба и все-все-все. Кто требует наказать Россию?

Жиба и все-все-все. Кто требует наказать Россию?

Олимпийский чемпион Жиба выразил мнение, что российские волейболисты употребляли допинг на Играх-2012 в Лондоне, и потребовал пересмотреть результаты турнира. «СЭ» вспоминает известных спортсменов, которые предъявляли россиянам обвинения в употреблении запрещенных веществ.
Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя