Россия уже лишилась 19 медалей с Игр 2008 и 2012 годов после перепроверки допинг-проб
МОСКВА, 25 янв —
Р-Спорт. Международный олимпийский комитет (МОК) уже лишил сборную России 13 медалей (1 золото, 6 серебряных наград, 6 бронз) с Игр-2008 в Пекине и 6 наград (2 золота, 4 серебра) с Олимпиады-2012 в Лондоне после перепроверки допинг-проб с данных турниров.
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МОК провел две волны перепроверок
В среду россиянка Татьяна Лебедева лишена серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине в прыжках в длину и в тройном прыжке по результатам перепроверки
Ранее медалей Олимпийских игр 2008 года были лишены: Хасан Бароев (борьба, серебро), Хаджимурат Аккаев (тяжелая атлетика, бронза), Дмитрий Лапиков (тяжелая атлетика, бронза), Анна Чичерова (прыжки в высоту, бронза), Екатерина Волкова (бег, бронза), Мария Абакумова (метание копья, серебро), мужская сборная России в эстафете 4 по 400 метров (легкая атлетика, бронза), женская сборная России в эстафете 4 по 100 метров (легкая атлетика, золото), женская сборная России в эстафете 4 по 400 метров (легкая атлетика, серебро), Надежда Евстюхина (тяжелая атлетика, бронза), Марина Шаинова (тяжелая атлетика, серебро).
Наград Игр в Лондоне по результатам перепроверки лишились: Юлия Зарипова (бег, золото), Александр Иванов (тяжелая атлетика, серебро), Наталья Заболотная (тяжелая атлетика, серебро), Татьяна Белобородова (метание молото, золото), Евгения Колодко (толкание ядра, серебро), Апти Аухадов (тяжелая атлетика, серебро).
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