Болта лишили золота Олимпиады в эстафете из-за партнера

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Его проба с Олимпиады-2008 после перепроверки дала положительный результат на запрещенный препарат метилгексанамин. В связи с этим результат сборной Ямайки в эстафете 4×100 аннулирован.

Напомним, что ямайцы завоевали в Пекине в этой дисциплине золотые награды. В команду помимо Картера входили Майкл Фрэйтер, Йохан Блэйк и Усэйн Болт. Все они лишены своих медалей и должны их вернуть. Кому будут переданы награды, станет известно позднее.

У Болта, таким образом, остается восемь олимпийских золотых наград.