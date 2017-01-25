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25 января 2017, 17:24 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

Болта лишили золота Олимпиады в эстафете из-за партнера

Ямайский бегун Неста Картер уличен в применении допинга, сообщает пресс-служба МОК.

Сборная Ямайки - победитель эстафеты на Олимпиаде 2008 года. На фото слева направо: Неста Картер Майкл Фрэйтер Усэйн Болт Асафа Пауэлл. Увеличить
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Его проба с Олимпиады-2008 после перепроверки дала положительный результат на запрещенный препарат метилгексанамин. В связи с этим результат сборной Ямайки в эстафете 4×100 аннулирован.

Напомним, что ямайцы завоевали в Пекине в этой дисциплине золотые награды. В команду помимо Картера входили Майкл Фрэйтер, Йохан Блэйк и Усэйн Болт. Все они лишены своих медалей и должны их вернуть. Кому будут переданы награды, станет известно позднее.

У Болта, таким образом, остается восемь олимпийских золотых наград.
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