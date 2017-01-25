Президент ПФЛК принял участие в Эстафете Огня Всемирной Зимней Универсиады-2017

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Эстафета охватит все областные центры нашей страны. Огонь преодолеет маршрут длиной более 22 500 километров. 200 километров из них будет пройдено факелоносцами, остальное расстояние Огонь Универсиады пролетит по воздуху.



В церемонии от имени футбольной молодежи страны принял участие Президент Профессиональной футбольной лиги Казахстана Азамат Айтхожин, который, пробежав отведенное расстояние, передал факел казахстанской спортсменке, неоднократной призерке Олимпийских Игр Гюзель Манюровой.



Сама Эстафета в Астане разбита на два этапа и проходит по центральным улицам города. На втором этапе факел передадут представителям республиканского штаба и авиарейсом доставят в Алматы. В церемонии принимают участие известные казахстанские спортсмены и спортивные функционеры.



Универсиада в Алматы пройдет с 29 января по 8 февраля.