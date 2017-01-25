Лукин: Вопрос с альтернативными играми не рассматривался, ПКР ждет решения IPC
МОСКВА, 25 янв —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин заявил, что вопрос с альтернативными соревнованиями в случае недопуска россиян на Паралимпиаду-2018 не рассматривался, организация ждет решения Международного паралимпийского комитета (IPC).
Российские паралимпийцы не были допущены до Игр в
«Вопрос с альтернативными играми пока не рассматривался, мы ждем решения Международного паралимпийского комитета, которое на этой неделе должно состояться. После этого мы будем рассматривать все основные вопросы нашей дальнейшей жизни», — сообщил Лукин по телефону.
«Ясно одно — ПКР будет жив, будет действовать и координировать паралимпийское движение в нашей стране. В какой форме это будет, этот вопрос еще не рассматривался, мы ждем решения исполкома», — добавил он.
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