Лукин: Вопрос с альтернативными играми не рассматривался, ПКР ждет решения IPC

Российские паралимпийцы не были допущены до Игр в Рио-де-Жанейро из-за отстранения ПКР после серии допинг-скандалов в российском спорте. Вопрос по восстановлению статуса ПКР пока не решен.

«Вопрос с альтернативными играми пока не рассматривался, мы ждем решения Международного паралимпийского комитета, которое на этой неделе должно состояться. После этого мы будем рассматривать все основные вопросы нашей дальнейшей жизни», — сообщил Лукин по телефону.

«Ясно одно — ПКР будет жив, будет действовать и координировать паралимпийское движение в нашей стране. В какой форме это будет, этот вопрос еще не рассматривался, мы ждем решения исполкома», — добавил он.