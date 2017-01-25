В Казахстане стартовала эстафета Огня 28-й зимней Универсиады
АСТАНА, 25 января. /Корр. ТАСС Светлана Тумакова/. Эстафета Огня 28-й зимней Универсиады стартовала в Астане с участием президента страны Нурсултана Назарбаева. Огонь будет зажжен в каждом областном центре республики, а затем самолетом доставлен в
Алма-Ату, где 29 января состоится официальная церемония открытия соревнований.
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В столице Казахстана почетной чести нести Огонь удостоились 60 человек, среди которых известные спортсмены и общественные деятели страны. В частности, Огонь побывает в руках у олимпийских чемпионов
Огонь Универсиады, по информации организаторов эстафеты, преодолеет в Казахстане маршрут длиной более 22,5 тыс. километров, из которых 200 км будут пройдены факелоносцами.
«Такого масштаба мировых соревнований Казахстан еще не проводил, не каждое государство может себе это позволить. Мы с честью проведем эти соревнования», — отметил на церемонии зажжения Огня президент республики. По словам Назарбаева, тот факт, что Казахстан проводит Универсиаду, «будет направлять молодежь к спорту». «Путь,
28-я зимняя Универсиада пройдет в
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