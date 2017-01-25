В Казахстане стартовала эстафета Огня 28-й зимней Универсиады

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В столице Казахстана почетной чести нести Огонь удостоились 60 человек, среди которых известные спортсмены и общественные деятели страны. В частности, Огонь побывает в руках у олимпийских чемпионов Рио-де-Жанейро боксеров Данияра Елеусинова и Василия Левита, пятикратного чемпиона мира по гиревому спорту Алибека Наурызбаева, чемпионки мира по джиу-джитсу Молдир Мекенбаевой, абсолютной чемпионки мира по шахматам Динары Садуакасовой. В Алма-Ату Огонь доставит казахстанский хоккеист, защитник астанинского клуба «Барыс» Мадияр Ибрайбеков.

Огонь Универсиады, по информации организаторов эстафеты, преодолеет в Казахстане маршрут длиной более 22,5 тыс. километров, из которых 200 км будут пройдены факелоносцами.

«Такого масштаба мировых соревнований Казахстан еще не проводил, не каждое государство может себе это позволить. Мы с честью проведем эти соревнования», — отметил на церемонии зажжения Огня президент республики. По словам Назарбаева, тот факт, что Казахстан проводит Универсиаду, «будет направлять молодежь к спорту». «Путь, когда-то проложенный Владимиром Смирновым и Людмилой Прокашиной, вами должен быть продолжен», — напутствовал спортсменов президент.