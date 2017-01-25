Универсиада-2017: семь самых спорных утверждений
На протяжении всего периода подготовки к Всемирной зимней Универсиаде представители ее оргкомитета, руководство Федерации студенческого спорта РК, государственные деятели самого разного уровня пытались внушить нам, что Казахстан очень много выиграет от проведения этих Игр на своей территории. Попробуем проанализировать наиболее громкие их утверждения.
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1. Казахстан завоевал право на проведение Всемирных студенческих игр
Завоевать
На проведение зимней Универсиады (ЗУ) 2013-го претендовал только словенский Марибор. Разумеется, он и получил это право, однако за год до Игр «пошел в отказ», и FISU пришлось искать замену — выручил итальянский Трентино. ЗУ-2015 тоже без борьбы досталась испанской Гранаде, а позже
Руководству FISU становится все труднее находить желающих провести студенческие Игры. А страны, диктующие мировую моду в зимнем спорте, вообще воротят от них нос. Скажем, США провели зимнюю Универсиаду 45 лет назад и после этого заявку не подавали. Ни разу не принимали ее Канада, Германия, Норвегия, Швеция, Франция…
2. На Универсиаду приедут сильнейшие спортсмены планеты, являющиеся студентами
Это утверждение справедливо лишь по отношению к казахстанцам и отчасти к представителям стран Восточной Европы и Азии. Например, знаменитая чешская
На предстоящие в Алматы соревнования даже Россия, не брезгующая сомнительными способами достижения успеха в общекомандном зачете (вспомните летнюю Универсиаду 2013-го в Казани), отправит не сильнейших
3. Универсиада — одно из главных спортивных событий года, которое сделает Казахстан узнаваемым в мире
Главным событием года зимняя Универсиада является, возможно, для самих ее участников и организаторов, а также для тех отечественных болельщиков, которые не особо следят за тем, что происходит в мировом спорте. Тогда как другие наши сограждане и тем более остальные жители планеты считают иначе. Да, в нынешнем году не будет ни Олимпиад, ни чемпионата мира или Европы по футболу, но любое мировое первенство и даже этапы Кубка мира, скажем, по биатлону, лыжным гонкам
4. Результаты Всемирной Универсиады — показатель состояния студенческого спорта в той или иной стране
Такое мнение не имеет ничего общего с реальностью. И, прежде всего, по причине совершенно разных подходов к комплектованию национальных спортивных делегаций, о чем говорилось выше.
Посмотрите на сводную таблицу неофициального командного зачета (НКЗ) за более чем полувековую историю проведения зимних Универсиад. В «топ-10» не входят ни США, где, как считают многие специалисты, выстроена наиболее оптимальная система студенческого спорта, ни скандинавские страны с их повсеместно проложенными лыжными трассами, ни Голландия с ее огромным количеством катков — открытых и крытых, ни Канада, где зимние виды спорта тоже являются массовыми. Причем после каждой Универсиады они опускаются все ниже и ниже. В то время как мы стремительно продвигаемся вверх. На предыдущих аналогичных Играх, состоявшихся два года назад, Казахстан занял 3-е место в НКЗ, а в Алматы будет бороться с Россией за 1-е и, возможно, даже победит. Но разве из этого следует, что в казахстанских вузах созданы необходимые условия для занятий зимними видами спорта, что последние являются популярными в студенческой среде? Определенный задел был создан в советские годы, но потом мы даже это разрушили. Например, чуть выше КазГУграда зимой прокладывали лыжню, там студенты катались, сдавали нормы ГТО. А что есть сейчас?
Если бы от Казахстана в Универсиаде участвовали не профессиональные спортсмены, а такие же студенты (отобранные по результатам межвузовских соревнований), как из США, Норвегии и т.д., то только в этом случае мы смогли бы увидеть и оценить истинный уровень студенческого спорта в нашей стране.
5. Проведение Универсиады пробудит интерес молодежи к занятиям спортом и создаст условия для этого
Очень хотелось бы в это верить, но закрадываются серьезные сомнения. Вспомните: то же самое говорили накануне зимних Азиатских игр 2011-го — и что? По сути, криками «Алга, Казахстан!» все и ограничилось. Наплыва подростков, юношей и девушек в секции по зимним видам спорта не произошло.
Или вот вопрос: что предпочтительнее с точки зрения развития массового спорта — вложить 40 миллиардов тенге в возведение «Алматы-Арена» или построить на эти же деньги с десяток небольших спортивных объектов в разных районах города, сделав их максимально доступными для населения? Ответ, думаем, очевиден.
Кстати, в отличие от Олимпиады (от претензий на которую мы, похоже, окончательно отказались — слишком сложная ситуация в стране), соревнования Универсиады необязательно проводить в таких огромных и «навороченных» комплексах, как недавно построенные «Алматы-Арена», «Халык-Арена» и другие. У FIS требования куда менее жесткие, чем у Международного олимпийского комитета.
6. Алматы в дни Всемирных студенческих Игр наводнят туристы, журналисты и гости
Год назад на официальном сайте Универсиады-2017 сообщалось: «Ожидается приезд порядка 30 тысяч иностранных гостей и туристов». Позже организаторы, видимо, поняв, что хватили лишку, уменьшили эту цифру в десять раз. На недавнем совещании с участием акима южной столицы прозвучала такая фраза: «Алматинский бизнес, как ожидается, заработает на событии более 2 млрд. тенге. Эти цифры в акимате посчитали, ориентируясь на оценку Global destination cities index, согласно которой каждый иностранный турист ежедневно тратит в Алматы в среднем $245». Несложные арифметические подсчеты показывают, что речь идет примерно о трех тысячах туристов. Но даже такое количество представляется явно завышенным.
На том же совещании говорилось о пяти тысячах спортсменов и журналистов из 57 стран. Ну, спортсменов будет никак не больше двух тысяч (а, скорее всего, тысячи полторы, как на предыдущих Играх два года назад), еще около тысячи — члены официальных делегаций. Получается, остальные две тысячи — журналисты? Откуда взяли такую цифру?
Сравните. На летнюю Универсиаду-2013 в Казань приехали 1,2 тысячи представителей СМИ. Но там было 162
Помнится, накануне Азиады-2011 тоже говорили об ожидающемся наплыве большого количества иностранцев. А что было на самом деле? От силы два десятка зарубежных журналистов, минимальное количество туристов. Возможно, Универсиада привлечет побольше, но не в сто же раз.
7. Телевизионные трансляции с Универсиады увидит весь мир.
В сентябре 2012-го «Евроспорт» и FISU подписали соглашение сроком на шесть лет. То есть по 2018-й включительно. Согласно этому документу, первый взял на себя обязательство показывать соревнования каждой зимней Универсиады в объеме 40 часов, который распределяется между каналами «Евроспорт-1» и «Евроспорт-2». Значительная его часть отдана под биатлон и лыжные гонки.
Большинство соревнований в Алматы будет проходить в промежутке с 11.00 до 18.00 местного времени, или с 6.00 до 13.00 среднеевропейского, причем, главным образом, в рабочие дни. С одной стороны, это позволит показать многие трансляции, включенные в сетку вещания, «вживую», поскольку более важные для «Евроспорта» события (например, те же этапы Кубка мира) начинаются позже. С другой стороны, большинство жителей Европы в это время будут либо спать, либо находиться на работе. Конечно, ради Олимпиады истинные любители спорта взяли бы отпуска. А вот ради Универсиады, не столь интересной для европейцев (в силу того, что их
Собираются показать Универсиаду российские каналы, входящие в своеобразный телехолдинг «Матч ТВ», и китайский ССTV. Телевещатели других стран Азии, а также Северной Америки интереса к соревнованиям в Алматы не проявили.
Что касается церемонии открытия, то из иностранных телеканалов ее покажет только «Матч Арена».
Вместо заключения
На наш взгляд, нужно исходить из того, что Универсиада — это сугубо студенческая «тусовка» (именно так к ней относятся в большинстве стран, которые принято называть цивилизованными). Иначе говоря, на ней должны собираться обычные
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