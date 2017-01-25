Универсиада-2017: семь самых спорных утверждений

1. Казахстан завоевал право на проведение Всемирных студенческих игр



Завоевать что-то можно в борьбе, а в данном случае не было нужды с кем-то бороться — других кандидатов, кроме Алматы, к моменту голосования не осталось. И такая ситуация повторяется на протяжении всего последнего времени. К тому же у стран-организаторов часто возникают серьезные проблемы, требующие срочного вмешательства Международной федерации студенческого спорта (FISU).



На проведение зимней Универсиады (ЗУ) 2013-го претендовал только словенский Марибор. Разумеется, он и получил это право, однако за год до Игр «пошел в отказ», и FISU пришлось искать замену — выручил итальянский Трентино. ЗУ-2015 тоже без борьбы досталась испанской Гранаде, а позже из-за неготовности ряда объектов часть состязаний вынужденно перенесли в Словакию. Безальтернативными были выборы хозяев и трех следующих зимних Универсиад — 2017-го (Алматы), 2019-го (Красноярск) и 2021-го (Люцерн).



Руководству FISU становится все труднее находить желающих провести студенческие Игры. А страны, диктующие мировую моду в зимнем спорте, вообще воротят от них нос. Скажем, США провели зимнюю Универсиаду 45 лет назад и после этого заявку не подавали. Ни разу не принимали ее Канада, Германия, Норвегия, Швеция, Франция…



2. На Универсиаду приедут сильнейшие спортсмены планеты, являющиеся студентами



Это утверждение справедливо лишь по отношению к казахстанцам и отчасти к представителям стран Восточной Европы и Азии. Например, знаменитая чешская конькобежка-стайер Мартина Сабликова уже после того, как в 2010-м стала двукратной олимпийской чемпионкой, приехала на Универсиаду-2013 и, что называется, вынесла всех в одну калитку. Но это, скорее, исключение из правила.



На предстоящие в Алматы соревнования даже Россия, не брезгующая сомнительными способами достижения успеха в общекомандном зачете (вспомните летнюю Универсиаду 2013-го в Казани), отправит не сильнейших спортсменов-студентов, а в основном малоизвестных атлетов — на слуху имена разве что некоторых фигуристов. Другие страны, являющиеся главными центрами зимних видов спорта (Норвегия, Швеция, Канада, США, Германия, Австрия, Франция и т. д. ), пришлют обычных студентов, которые занимаются спортом на досуге, просто ради здоровья. А члены национальных сборных этих стран, даже имеющие право участвовать в Универсиаде (многие из них получают образование в университетах и колледжах), будучи настоящими профессионалами, считают ниже своего достоинства соперничать с заведомо более слабыми любителями. Тогда как нашим сильнейшим спортсменам это не кажется зазорным.



3. Универсиада — одно из главных спортивных событий года, которое сделает Казахстан узнаваемым в мире



Главным событием года зимняя Универсиада является, возможно, для самих ее участников и организаторов, а также для тех отечественных болельщиков, которые не особо следят за тем, что происходит в мировом спорте. Тогда как другие наши сограждане и тем более остальные жители планеты считают иначе. Да, в нынешнем году не будет ни Олимпиад, ни чемпионата мира или Европы по футболу, но любое мировое первенство и даже этапы Кубка мира, скажем, по биатлону, лыжным гонкам и т. д. представляют больший интерес для любителей спорта, нежели Универсиада. Просто потому, что они несопоставимы по количеству «звезд», уровню конкуренции и непредсказуемости результатов — а это, главным образом, и привлекает зрительскую аудиторию, определяет статус соревнования.



4. Результаты Всемирной Универсиады — показатель состояния студенческого спорта в той или иной стране



Такое мнение не имеет ничего общего с реальностью. И, прежде всего, по причине совершенно разных подходов к комплектованию национальных спортивных делегаций, о чем говорилось выше.



Посмотрите на сводную таблицу неофициального командного зачета (НКЗ) за более чем полувековую историю проведения зимних Универсиад. В «топ-10» не входят ни США, где, как считают многие специалисты, выстроена наиболее оптимальная система студенческого спорта, ни скандинавские страны с их повсеместно проложенными лыжными трассами, ни Голландия с ее огромным количеством катков — открытых и крытых, ни Канада, где зимние виды спорта тоже являются массовыми. Причем после каждой Универсиады они опускаются все ниже и ниже. В то время как мы стремительно продвигаемся вверх. На предыдущих аналогичных Играх, состоявшихся два года назад, Казахстан занял 3-е место в НКЗ, а в Алматы будет бороться с Россией за 1-е и, возможно, даже победит. Но разве из этого следует, что в казахстанских вузах созданы необходимые условия для занятий зимними видами спорта, что последние являются популярными в студенческой среде? Определенный задел был создан в советские годы, но потом мы даже это разрушили. Например, чуть выше КазГУграда зимой прокладывали лыжню, там студенты катались, сдавали нормы ГТО. А что есть сейчас?

Если бы от Казахстана в Универсиаде участвовали не профессиональные спортсмены, а такие же студенты (отобранные по результатам межвузовских соревнований), как из США, Норвегии и т.д., то только в этом случае мы смогли бы увидеть и оценить истинный уровень студенческого спорта в нашей стране.



5. Проведение Универсиады пробудит интерес молодежи к занятиям спортом и создаст условия для этого



Очень хотелось бы в это верить, но закрадываются серьезные сомнения. Вспомните: то же самое говорили накануне зимних Азиатских игр 2011-го — и что? По сути, криками «Алга, Казахстан!» все и ограничилось. Наплыва подростков, юношей и девушек в секции по зимним видам спорта не произошло.



Или вот вопрос: что предпочтительнее с точки зрения развития массового спорта — вложить 40 миллиардов тенге в возведение «Алматы-Арена» или построить на эти же деньги с десяток небольших спортивных объектов в разных районах города, сделав их максимально доступными для населения? Ответ, думаем, очевиден.



Кстати, в отличие от Олимпиады (от претензий на которую мы, похоже, окончательно отказались — слишком сложная ситуация в стране), соревнования Универсиады необязательно проводить в таких огромных и «навороченных» комплексах, как недавно построенные «Алматы-Арена», «Халык-Арена» и другие. У FIS требования куда менее жесткие, чем у Международного олимпийского комитета.



6. Алматы в дни Всемирных студенческих Игр наводнят туристы, журналисты и гости из-за рубежа



Год назад на официальном сайте Универсиады-2017 сообщалось: «Ожидается приезд порядка 30 тысяч иностранных гостей и туристов». Позже организаторы, видимо, поняв, что хватили лишку, уменьшили эту цифру в десять раз. На недавнем совещании с участием акима южной столицы прозвучала такая фраза: «Алматинский бизнес, как ожидается, заработает на событии более 2 млрд. тенге. Эти цифры в акимате посчитали, ориентируясь на оценку Global destination cities index, согласно которой каждый иностранный турист ежедневно тратит в Алматы в среднем $245». Несложные арифметические подсчеты показывают, что речь идет примерно о трех тысячах туристов. Но даже такое количество представляется явно завышенным.



На том же совещании говорилось о пяти тысячах спортсменов и журналистов из 57 стран. Ну, спортсменов будет никак не больше двух тысяч (а, скорее всего, тысячи полторы, как на предыдущих Играх два года назад), еще около тысячи — члены официальных делегаций. Получается, остальные две тысячи — журналисты? Откуда взяли такую цифру?



Сравните. На летнюю Универсиаду-2013 в Казань приехали 1,2 тысячи представителей СМИ. Но там было 162 страны-участницы, почти 12 тысяч атлетов — соответственно в три и шесть раз больше, чем в Алматы. С чего это вдруг значительно менее масштабное по географии охвата и количеству участников событие должно собрать больше журналистов? На чем основаны такие расчеты?



Помнится, накануне Азиады-2011 тоже говорили об ожидающемся наплыве большого количества иностранцев. А что было на самом деле? От силы два десятка зарубежных журналистов, минимальное количество туристов. Возможно, Универсиада привлечет побольше, но не в сто же раз.



7. Телевизионные трансляции с Универсиады увидит весь мир.



В сентябре 2012-го «Евроспорт» и FISU подписали соглашение сроком на шесть лет. То есть по 2018-й включительно. Согласно этому документу, первый взял на себя обязательство показывать соревнования каждой зимней Универсиады в объеме 40 часов, который распределяется между каналами «Евроспорт-1» и «Евроспорт-2». Значительная его часть отдана под биатлон и лыжные гонки.



Большинство соревнований в Алматы будет проходить в промежутке с 11.00 до 18.00 местного времени, или с 6.00 до 13.00 среднеевропейского, причем, главным образом, в рабочие дни. С одной стороны, это позволит показать многие трансляции, включенные в сетку вещания, «вживую», поскольку более важные для «Евроспорта» события (например, те же этапы Кубка мира) начинаются позже. С другой стороны, большинство жителей Европы в это время будут либо спать, либо находиться на работе. Конечно, ради Олимпиады истинные любители спорта взяли бы отпуска. А вот ради Универсиады, не столь интересной для европейцев (в силу того, что их соотечественникам-студентам мало что светит в соперничестве с профессиональными спортсменами, и в целом невысокого уровня конкуренции) — вряд ли. Но, возможно, кое-кто в Европе узнает о существовании такой страны, как Казахстан, — уже что-то.



Собираются показать Универсиаду российские каналы, входящие в своеобразный телехолдинг «Матч ТВ», и китайский ССTV. Телевещатели других стран Азии, а также Северной Америки интереса к соревнованиям в Алматы не проявили.



Что касается церемонии открытия, то из иностранных телеканалов ее покажет только «Матч Арена».



Вместо заключения



Вообще-то, ничего предосудительного в проведении Всемирной Универсиады нет. Вопрос только в том, как ее проводить.



На наш взгляд, нужно исходить из того, что Универсиада — это сугубо студенческая «тусовка» (именно так к ней относятся в большинстве стран, которые принято называть цивилизованными). Иначе говоря, на ней должны собираться обычные студенты-очники, которые любят спорт и активно им занимаются. А профессиональные атлеты пусть соревнуются друг с другом. Соответственно надо избавиться от излишних амбиций, связанных с высоким местом в командном зачете (на Универсиаде это не самое главное), от необходимости строить дорогостоящие спортсооружения. Основными целями должны стать сближение студенческой молодежи из разных стран мира на основе любви к спорту, приобщение ее к здоровому образу жизни и другим важным общечеловеческим ценностям.