Президент РК открыл Эстафету Огня зимней Универсиады-2017

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Эстафета в столице разбита на два этапа. В течение 3,5 часов факелоносцы пробегут по центральным улицам города. Первый этап стартовал от «Назарбаев Университет» до монумента «Байтерек». Второй — пройдет от монумента «Байтерек» и финиширует у городского акимата на правом берегу. Протяженность эстафеты составит 12 километров. Всего огонь будут нести 60 человек, среди которых известные спортсмены и общественные деятели Астаны.

Одним из почетных факелоносцев стал Данияр Елеусинов, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан по боксу, чемпион мира 2013 года, чемпион Азиатских игр 2014 года, серебряный призер чемпионата мира 2015 года, Олимпийский чемпион 31-ых летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Василий Левит, мастер спорта РК по боксу, чемпион Азии 2009 года, чемпион мира среди клубов в составе «Астана Арланс» 2015 года, серебряный призер 31-ых летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро также понесет Огонь эстафеты по улицам столицы.

Еще одним заслуженным факелоносцем стал Алибек Наурызбай? лы, мастер спорта по гиревому спорту, серебряный призер этапа Кубка мира 2014 г., серебряный призер этапа Кубка мира 2014 г., серебряный призер этапа Кубка мира 2014 г., пятикратный чемпион РК 2010−2014 г. серебряный призер этапа Кубка мира 2014 г., серебряный призер чемпионат мира в 2015 г.

Молдир Мекенбаева, чемпионка мира по джиу-джитсу в Абу-Даби 2016 г, чемпион международного турнира «Arlan Grip Selection», чемпион РК по бразильскому джиу-джитсу, также примет участие в эстафете. Спортсменка очень активно занимается несколькими видами спорта, является чемпионом РК по не-ваза (раздел борьбы джиу-джитсу, где основное внимание уделяется переводу противника в борьбу на землю), чемпион города Астаны по не-ваза, чемпион и призер различных соревнований по грэпплингу.

Помимо спортсменов, Огонь 28-ой зимней Универсиады понесут и общественные деятели, активные отличники учебы и известная казахстанская шахматистка Динара Садуакасова, чемпионка мира до 18 лет, чемпионка Центральной и Средней Азии среди женщин, вице — чемпионка мира до 12 лет и 15 лет. Многократная и абсолютная чемпионка РК.

Факелоносцем, который будет представлять столицу в Алматы и повезет Огонь на открытие Универсиады, будет Мадияр Ибраийбеков, казахстанский хоккеист, защитник астанинского «Барыса», выступающего в КХЛ.

В течение пяти дней в каждом областном центре республики будет проведено собственное зарождение Огня. В целом Огонь Универсиады в Казахстане преодолеет маршрут длиной более 22 500 км, из них 200 км будет пройдено факелоносцами. Организаторы разделили проект на 16 самостоятельных частей и дали возможность каждой области адаптировать ее под себя.