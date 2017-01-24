Жиба и все-все-все. Кто требует наказать Россию?

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ЖИБА (Бразилия), волейбол

Жиба потребовал пересмотреть итоги Олимпиады-2012, подразумевая, что Бразилии могут вручить золотые медали, которые она упустила в финальном матче против сборной России:

«Как я уже говорил, буду следить за развитием событий по следам доклада Ричарда Макларена. По его информации, 30 медалистов Олимпиады-2012 под подозрением, тысяча российских спортсменов подозреваются в употреблении допинга, и да, среди них есть волейболисты. Семь их, или десять, двадцать — я не знаю. Но собираюсь проследить за ситуацией. А это можно сделать, имея документы под рукой. Федерации нужно просить об этом МОК, а это длительная процедура. Нужно всё спокойно проанализировать», — заявил Жиба.

Жиба сам признает, что не имеет под рукой документов и не знает ни имен, ни точное количество российских волейболистов, которые употребляли допинг.

Аристид БЕГЮ (Франция), биатлон

Россиянин Александр Логинов на этапе Кубка IBU в итальянском Мартелле выиграл и спринт, и гонку преследования. Французский биатлонист, который на обоих стартах не попал в тройку призеров, припомнил Логинову завершившуюся уже дисквалификацию за употребление допинга.

«Проиграть сильнейшему — да! Мошеннику — нет! Эритропоэтину — стоп, мы хотим чистого спорта», — написал Бегю на своей странице в социальной сети.

Габриэла КОУКАЛОВА (Чехия) биатлон

После победы в спринте на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, обладательница «Большого хрустального глобуса» Габриэла Коукалова заявила о необходимости отстранения от международных соревнований спортсменов сборной России.

«Когда люди и команды не уважают международные антидопинговые правила, они не должны с нами соревноваться. Мне сложно объяснить это на английском, но речь должна идти и о команде, в которой слишком много спортсменов попадались на допинге», — сказала Коукалова.

Мартен ФУРКАД (Франция), биатлон

Накануне все того же четвертого этапа кубка Мира двукратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад стал одним из инициаторов собрания закрытого собрания спортсменов, на котором планировалось выработать единую позицию по сборной России, и даже угрожал бойкотом международных стратов.

«Отмена Кубка мира в Тюмени — это пародия на борьбу с допингом. Если кто и был наказан при этом, так это любители биатлона в России. Это был способ удовлетворить тех, кто хотел псевдосанкций против России. Но по существу это ничего не изменило. Мне так это надоело, я раздражен», — заявил Фуркад.

Позднее Фуркад свою позицию смягчил и заявил, что наказание, безусловно, должны понести только виновные. Но суровое.

Мартинс ДУКУРС (Латвия), скелетон

После победы на чемпионате Европы по бобслею и скелетону, который проходил в январе в немецком Винтерберге, латышский скелетонист Мартинс Дукурс в очередной раз заявил, что не сомневается что российские спортсмены употребляют допинг:



«Допускаю ли, что обвинения могут быть правдивы? Да. Честно говоря, верю этому репорту (докладу Макларена. — Прим. “СЭ”), который я читал. Мне кажется, там много правды», — заявил Дукурс.

Ранее, латвиец был зачинщиком бойкота чемпионата мира, который должен был проходить в феврале в Сочи. Его примеру последовали представители США, Великобритании и других команд, и соревнования была перенесены в немецкий город Кенигзее.

«Вообще, это решение было принято еще летом. Так что дело тут не в политике и не в публикации второй части доклада Макларена. Просто объявить об этом мы решили сейчас. Причина? Она указана ясно и четко — мы не хотим участвовать в турнире, не будучи уверенными в том, что соревнуемся в честных условиях и с честными соперниками. Увы, сомнений в том, что спортсмены сборной России употребляют допинг, почти не осталось», — отметил Дукурс.

Артур ИРБЕ (Латвия), хоккей

Поддержал Дукурса двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР, латышский вратарь Артур Ирбе.

«Честь и хвала семье Дукурс, они назвали вещи своими именами. У них есть хребет, это делает их крепкими, а результаты — долгосрочными. Если бы они не заявили о том, что думают, русские смогли бы продолжать в том же духе — обманывать, принимать допинг», — заявил Ирбе.

Майкл ФЕЛПС (США), плавание

Во время Игр в Рио в олимпийском бассейне кипели нешуточные страсти. К сожалению, не всегда напрямую связанные со спортом. Свист трибун, демарш соперниц и нелестные высказывания коллег по цеху не помешали, впрочем, Юлии Ефимовой завоевать две серебряные медали.

«Я считаю, что спорт должен быть чистым. Допинг-проба российской спортсменки оказывалась положительной… и она выступает на Играх. Это разбивает мне сердце. Хочу, чтобы кто-то сделал с этим что-нибудь. Считаю, что это разрушает смысл спорта, и это меня раздражает».

Джаред ТЭЛЛЕНТ, Австралия

легкая атлетика, спортивная ходьба

Большой скандал допинговый скандал в российской спортивной ходьбе не оставил равнодушным в мире легкой атлетики никого.

«Российские спортсмены — позор, как и вся их федерация. Уверен, что без русских соревнования стали гораздо чище. Это большое облегчение для легкой атлетики, когда их нет на старте».

Махе ДРИСДЕЙЛ (Новая Зеландия), академическая гребля

Из всей сборной России по академической гребле до Олимпиады были допущены только 6 человек, и наша страна была представлена в Рио всего лишь одним экипажем. Для представителей некоторых стран и это казалось большим подарком в наш адрес.

«Мошенничество с допингом широко было распространено в России по всех видах спорта на протяжении долгих лет. Были скрыты сотни положительных проб, которые в том числе повлияли на две Олимпиады. В этой ситуации есть только одно решение: полный запрет на допуск России на Игры».