Как изменилось отношение казахстанских спортсменов к допингу?

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Накануне в Алматы завершился республиканский турнир по тяжелой атлетике, посвященный 75-летию заслуженного тренера Казахстана Амангельды Рымкулова. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов со спортивных школ города и области, лучшие из которых получили ценные призы и медали. Помимо этого, памятными медалями были награждены ветераны тяжелой атлетики и заслуженные деятели этого вида спорта.

По сообщению пресс-службы Федерации, в рамках турнира состоялся антидопинговый семинар для спортсменов, совместно организованный республиканской Федерацией тяжелой атлетики и Казахстанским национальным антидопинговым центром (КазНАДЦ). Об обсуждаемых темах, новых тенденциях в мире спорта, а также о положительной тенденции в тяжелой атлетике рассказала директор КазНАДЦ Майра Бакашева.

— В 2016 году в Федерации тяжелой атлетики было зарегистрировано всего лишь четыре случая нарушения антидопингового законодательства, обнаруженные в ходе проверки проб спортсменов на чемпионатах Казахстана. На международных соревнованиях случаев нарушения обнаружено не было.

Я хочу сказать, что это очень хороший результат в целом и по сравнению с другими видами спорта в частности. У казахстанской тяжелой атлетики отличные перспективы, потому что ведется всесторонняя работа, в которую плотно включилась и сама Федерация. Есть хороший результат и он налицо, — отмечает Бакашева.

— Связано ли это с тем резонансом, который произошел вследствие допингового скандала в преддверии Олимпиады 2016?

— Несомненно! Для нас это очень показательный момент, потому что к нам с предложением о сотрудничестве обращается даже Федерация шахмат, все неолимпийские виды спорта — то есть люди хотят работать с нами. Сейчас у спортсменов нормальное здоровое желание показать и доказать, что они чисты и честны! Если заниматься комплексно, то можно добиться и спортивных результатов, и не нарушать антидопинговые правила. Огромную роль в борьбе за чистый спорт играет сама Федерация, если она не хочет с нами сотрудничать, то дальше движения нет. К сожалению, до сих пор существуют такие федерации, которые говорят: «Допинг — это ваша проблема, вам нужно — вы и ловите».

Наверное, они не прошли еще через свои тернии. Я всегда ставлю в пример Федерацию тяжелой атлетики, которая в самые непростые времена что-то делает, старается, не опускает руки. И на сегодняшний день эта Федерация одна из самых грамотных и подкованных юридически в вопросах антидопинговой политики. Поэтому в 2016 году мы видим такую положительную динамику, такие результаты. Осознанность спортсменов с каждым годом растет, они взрослеют. И сегодня классно быть чистым. Это мировой тренд, которому следуют и в Казахстане.

— Подобные семинары вы проводите с различными группами спортсменов. Как удается подобрать нужные слова к сердцу и уму каждого из них?

— Прежде всего, на подобных встречах нам важно уловить настроение спортсменов, понять, что им интересно, и только в этом случае наши слова дойдут до них полностью. К примеру, то, что интересно штангистам, не всегда интересно лыжникам, поэтому я всегда спрашиваю, какие у них есть вопросы. Если мы видим, что тема им не интересна, то стараемся поменять вектор разговора в другую сторону. Но, тем не менее, есть вещи, которые мы должны озвучить. Например, с врачами и с тренерами мы всегда говорим о биологическом паспорте спортсмена, даем направления, рассказываем о последствиях. Стараемся из первых уст разъяснить те или иные процессы, которые происходят в мире, чтобы избежать искажения информации, пока она дойдет до спортсменов.

— Какие наиболее популярные вопросы прозвучали в этот раз?

— Ребята осмысленно спрашивают о последствиях использования допинга, в частности о вреде для организма спортсмена, а это уже осознанный подход. Если раньше мы могли услышать такое: порекомендуйте, что можно использовать и не попасться, то сейчас никто такие вопросы не задает, потому что сознание наших юных спортсменов поменялось. Нынешняя молодежь изначально понимает, что у нее всегда есть выбор — улучшить свои спортивные показатели путем тренировочного процесса и быть здоровым и уверенным в себе спортсменом или же принимать запрещенные препараты, подорвать свое здоровье, и каждый раз сидеть как на пороховой бочке, боясь разоблачения.

Взрослые состоявшиеся спортсмены задают более глобальные осмысленные вопросы: о взаимодействии фармобиологического сопровождения, как улучшить тот или иной показатель, не прибегая к допингу и прочее.

— В этом году по приглашению Национального Олимпийского Комитета к работе со сборными привлечен известный чешский диетолог Томас Лукаш. Насколько, на ваш взгляд, необходима такая практика?

— Это очень хорошая идея, потому что питание одна из основополагающих потребностей человека. Спортивная диетология или нутриология, как ее называют, базисная программа, которая должна быть внедрена в работу каждой спортивной организации. У каждого человека разный метаболизм, поэтому и программа питания должна подбираться индивидуально.

Напомним, что в прошлом году казахстанскую тяжелую атлетику захлестнула волна отстранения от спортивной деятельности и аннулирования олимпийских результатов. Первыми от решения МОК пострадали занявшие первые места на ОИ-2012 Майя Манеза, Светлана Подобедова, Зульфия Чиншанло. Позже к ним добавились серебряная призерка ОИ-2008 Ирина Некрасова и бронзовая призерка тех Игр Мария Грабовецкая. Их результаты аннулированы, а решение о сроках их дисквалификации будет принято позднее. Сейчас спортсмены отстранены от соревнований. Самым громким стало «дело Ильина», которого обвиняют в употреблении допинга на Олимпиадах 2008 и 2012 годах. Его золотые медали также будут отозваны.