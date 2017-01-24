На заре зимней Олимпиады: первое золото россиян и хоккейный триумф

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24 января 1924 года в Шамони открылась Международная неделя зимних видов спорта. Спустя чуть больше года, в конце мая 1925-го, Международный олимпийский комитет (МОК) задним числом примет решение о присвоении этим соревнованиям статуса Олимпиады — и зимние Олимпийские игры начнут проводиться регулярно, каждые четыре года.

Первые чемпионы, рекорды и антирекорды зимних Олимпийских игр — в материале «Известий».

Фигурное катание на летней Олимпиаде

Прообразом зимних Олимпийских игр стали Северные игры, которые проводились с 1901 года в Стокгольме. Именно поэтому, когда в 1911 году, в преддверии Олимпиады 1912 года, МОК предложил включить в ее программу специальную Неделю зимних видов спорта, Швеция — страна-хозяйка той Олимпиады и по совместительству Северных игр — выступила решительно против. Олимпиада завершится и перейдет к другой стране, а Северные игры — прерогатива Стокгольма, и конкуренция им не нужна.

При этом попытки ввести в олимпийскую программу зимние виды спорта — и в первую очередь фигурное катание — предпринимались еще до этого: соревнования фигуристов прошли во время Олимпиады в Лондоне в 1908 году.

Первая мировая война, начавшаяся в 1914 году, сделала невозможным проведение Олимпиады в 1916 году, а про горячие дебаты вокруг судьбы зимних видов спорта в спортивном мире и вовсе забыли. Но после завершения войны в МОКе вновь вернулись к этой теме: в 1920 году в Антверпене в программу Игр включили хоккей с шайбой и хоккей на траве. В 1921 году представители Франции, претендовавшей на право принимать следующую Олимпиаду, предложили приурочить к ней отдельную «зимнюю неделю». Представители скандинавских стран вновь выступили решительно против, но их сопротивление было сломлено другими членами МОКа.

Срыв сроков олимпийского строительства

Для проведения соревнований в Шамони требовалось построить санно-бобслейную трассу, каток и лыжный трамплин. Бюджет строительства должен был составить около 1,3 млн франков — до 500 тыс. городу обещал предоставить Национальный олимпийский комитет страны, еще 500 тыс. на строительство были взяты в кредит, а 300 тыс. в качестве займа предоставили крупные домовладельцы и владельцы отелей, расположенных в районе проведения соревнований.

Однако после того как право на проведение Игр оказалось под угрозой из-за срыва сроков строительства, бюджет был резко увеличен. Расходы на подготовку Международной недели зимних видов спорта в Шамони в результате составили 3,5 млн франков. Доходы же организаторов составили лишь 120 тыс. франков, 108 тыс. из которых были получены от продажи билетов на соревнования.

Когда весь мир узнал о керлинге

В программу соревнований в Шамони вошли семь видов спорта: бобслей, хоккей, конькобежный спорт, фигурное катание, прыжки с трамплина, лыжные гонки и лыжное двоеборье. Еще две дисциплины были представлены в демонстрационном формате: это были соревнования военных патрулей и керлинг.

Возникший еще в XVI веке в Шотландии, керлинг к XVIII веку распространился в Канаде, где популярности игры весьма способствовал холодный климат. В 1768 году в США состоялись первые соревнования, а в первой половине XIX века в мире были утверждены официальные правила игры. В 1924 году было решено провести демонстрационный турнир в рамках Недели зимних видов спорта в Шамони.

Свои олимпийские медали по керлингу победители того турнира получат лишь спустя 82 года — официальное решение о включении керлинга в состав олимпийских видов спорта МОК примет только в 2006 году, и ирландская газета The Glasgow Herald от имени представителей семей спортсменов подаст в Международный олимпийский комитет иск о присвоении медалей.

11-летняя звезда

Первым в мире чемпионом зимних Олимпийских игр стал американец Чарльз Джутроу, выигравший в скоростном беге на коньках на дистанции 500 м. Его основной соперник, норвежец Оскар Ольсен, остался вторым. Однако закрепить успех в этой дисциплине спортсменам из США так и не удалось: остальные 14 медалей из 15 разыгранных в конькобежном спорте достались финским и норвежским спортсменам.

Именно финский конькобежец Клас Тунберг стал самым титулованным участником Игр в Шамони — за неделю он завоевал четыре медали, три из которых были золотыми. К этому моменту он уже был чемпионом мира 1923 года, а впоследствии выиграет мировое первенство еще три раза — в 1928, 1929 и 1931 годах.

Однако любимицей зрителей стали не именитые чемпионы, а 11-летняя норвежская фигуристка Соня Хени. Самая юная участница соревнований заняла последнее место в своей дисциплине, но первое — в сердцах зрителей. Хени продолжит выступать и станет первой и единственной в мире трехкратной олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, выиграв Олимпиады в 1928, 1932 и 1936 годах. Этот результат остается непревзойденным до сих пор, а рекорд по общему количеству завоеванных олимпийских наград в фигурном катании Хени делит лишь со шведом Йиллисом Графстремом и россиянкой Ириной Родниной.

В 1936 году, в возрасте 24 лет, любимица зрителей оставит карьеру спортивную и начнет другую — в кино. Она снимется в 15 голливудских фильмах, в том числе в знаменитой «Серенаде солнечной долины» и примет американское гражданство.

Рекорд в 30 шайб

В большинстве случаев в каждом виде спорта была своя страна-фаворит: в конькобежном и лыжном спорте — Норвегия и Финляндия, в бобслее — Швейцария. Безусловными лидерами в хоккее стали канадцы: всего игроки команды забросили противникам 110 шайб, пропустив в свои ворота лишь три.

Безуспешными соперниками канадцев на соревнованиях 1924 года стали Швейцария, Чехословакия, Швеция и Великобритания. У швейцарцев команда Канады выиграла со счетом 33:0 — это стало абсолютным антирекордом Шамони, у Чехословакии — со счетом 30:0, у Швеции — со счетом 22:0. С таким же счетом — 22:0 — команда США разгромила соперников из Франции.

Первые медали

Всего в первых зимних Олимпийских играх приняли участие 16 стран, приславших на соревнования 258 спортсменов, 13 из них были женщинами.

Победителем в неофициальном командном зачете первых зимних Олимпийских игр стала команда Норвегии, на счету которой оказалось 17 медалей. В тройку лидеров также вошли команды Финляндии и Австрии, завоевавшие 11 и семь медалей соответственно. Хозяйка игр, Франция, оказалась предпоследней — ее спортсмены выиграли три бронзовых медали. Замыкала зачет бельгийская команда, завоевавшая одну бронзу.

На церемонии закрытия награду также получили представители спорта, так до сих пор и не ставшего олимпийской дисциплиной: одна медаль была вручена команде альпинистов из Британии, Индии, Непала и Австралии за восхождение на Килиманджаро.

Спортсмены, получавшие медали в Шамони, еще не знали, что совсем скоро для большинства из них они станут первыми олимпийскими наградами. Как не знали они и о том, что для некоторых из них эти результаты не станут окончательными — если керлинг будет ждать своих наград еще 82 года, то звезда норвежского лыжного спорта, Торлейф Хауг, завоевавший бронзу в прыжках с трамплина, лишится награды спустя 50 лет. В 1974 году норвежский историк спорта Якоб Хаге обнаружит ошибку в судейских протоколах — и медаль отдадут считавшемуся четвертым представителю команды США норвежского происхождения Андреасу Хогену.

136 золотых медалей

Российские спортсмены в играх 1924 года не участвовали. И тем не менее одна из самых первых в мире золотых олимпийских медалей в зимних видах спорта принадлежит именно россиянину — ее выиграл в 1908 году на Играх в Лондоне фигурист Николай Панин-Коломенкин.

Официально же история выступлений отечественной сборной на зимних Олимпийских играх началась лишь в 1956 году — с Олимпиады на итальянском курорте Кортина-д'Ампеццо.

Всего на счету сборных команд СССР, России, а также Объединенной команды России и бывших советских республик, выступавшей в 1992 году под Олимпийском флагом, — 341 медаль зимних Олимпийских игр. 136 из наград — золотые.

С 1956 года российские спортсмены приняли участие в 16 зимних Играх, включая Олимпиаду-2014, прошедшую в Сочи. Спортсмены российской сборной выиграли на ней 33 медали, 13 из которых были золотыми.