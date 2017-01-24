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24 января 2017, 11:51 | Олимпизм | ТАСС

Президент МПК не уверен в участии российских паралимпийцев в Играх-2018

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Филипп Крейвен не уверен в участии российских спортсменов в Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Слова Крейвена приводит BBC.

<em>МОСКВА 24 января. /ТАСС/. </em>Президент Международного паралимпийского комитета (<span class=error>МПК</span>) Филипп <span class=error>Крейвен</span> не уверен в участии российских спортсменов в Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Слова <span class=error>Крейвена</span> приводит BBC. Увеличить
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На вопрос о том, будет ли российская команда участвовать в Играх-2018, Крейвен сказал: «Я не знаю и не думаю, что кто-то знает».

Глава МПК добавил, что хочет, чтобы российские спортсмены получили возможность отобраться на Паралимпиаду. «Россия является великой спортивной державой, соревнования без участия ее спортсменов потеряют в спортивном смысле», — считает Крейвен.

7 августа МПК приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР), что стало причиной недопуска всех российских спортсменов к Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии WADA.
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