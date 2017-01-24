Президент МПК не уверен в участии российских паралимпийцев в Играх-2018

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На вопрос о том, будет ли российская команда участвовать в Играх-2018, Крейвен сказал: «Я не знаю и не думаю, что кто-то знает».

Глава МПК добавил, что хочет, чтобы российские спортсмены получили возможность отобраться на Паралимпиаду. «Россия является великой спортивной державой, соревнования без участия ее спортсменов потеряют в спортивном смысле», — считает Крейвен.