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https://sport.mail.ru/news/olympics/28530097/
24 января 2017, 10:58 | Олимпизм | Vesti.kz

Медицинскую поддержку на Универсиаде в Алматы окажет известный спортивный врач УЕФА

Известный спортивный врач, специалист в области травматологии и ортопедии Медицинского комитета УЕФА и национальной сборной Турции по футболу, профессор Мехмет Биннет посетит Алматы посетит Универсиаду-2017, сообщает пресс-служба оргкомитета соревнований.

Визит специалиста запланирован с 28 января по 2 февраля, он окажет медицинскую поддержку участникам Универсиады, а также проведет бесплатные консультации.

«Качественная медицинская поддержка на спортивно-массовых мероприятиях подобного уровня заключается не только в оказании первой медицинской помощи, но и ряде других мероприятий, направленных на сохранение здоровья спортсменов и профилактику травматизма. Это возможно только в условиях высококвалифицированной ортопедотравматологической помощи и синхронизации звеньев «спортсмен — тренер — врач», — отметил Биннет.

Отмечается, что по итогам зимней Олимпиады-2010 в Ванкувере самым опасным видом спорта был признан сноубординг, где травмы получили 16 из 22-х спортсменов, а травматизм участников разной степени тяжести составил более десяти процентов. Без травм не обходятся и хоккей, горные лыжи, фигурное катание и прыжки с трамплина.
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