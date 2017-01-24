Медицинскую поддержку на Универсиаде в Алматы окажет известный спортивный врач УЕФА

Визит специалиста запланирован с 28 января по 2 февраля, он окажет медицинскую поддержку участникам Универсиады, а также проведет бесплатные консультации.

«Качественная медицинская поддержка на спортивно-массовых мероприятиях подобного уровня заключается не только в оказании первой медицинской помощи, но и ряде других мероприятий, направленных на сохранение здоровья спортсменов и профилактику травматизма. Это возможно только в условиях высококвалифицированной ортопедотравматологической помощи и синхронизации звеньев «спортсмен — тренер — врач», — отметил Биннет.

Отмечается, что по итогам зимней Олимпиады-2010 в Ванкувере самым опасным видом спорта был признан сноубординг, где травмы получили 16 из 22-х спортсменов, а травматизм участников разной степени тяжести составил более десяти процентов. Без травм не обходятся и хоккей, горные лыжи, фигурное катание и прыжки с трамплина.