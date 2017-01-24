Медицинскую поддержку на Универсиаде в Алматы окажет известный спортивный врач УЕФА
Известный спортивный врач, специалист в области травматологии и ортопедии Медицинского комитета УЕФА и национальной сборной Турции по футболу, профессор Мехмет Биннет посетит Алматы посетит Универсиаду-2017, сообщает
пресс-служба оргкомитета соревнований.
Визит специалиста запланирован с 28 января по 2 февраля, он окажет медицинскую поддержку участникам Универсиады, а также проведет бесплатные консультации.
«Качественная медицинская поддержка на
Отмечается, что по итогам зимней Олимпиады-2010 в Ванкувере самым опасным видом спорта был признан сноубординг, где травмы получили 16 из 22-х спортсменов, а травматизм участников разной степени тяжести составил более десяти процентов. Без травм не обходятся и хоккей, горные лыжи, фигурное катание и прыжки с трамплина.
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