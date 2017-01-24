«У меня пушка, а я беру сковороду». Как наш спорт режут по частям

Есть такой чернушный американский фильм из 90-х — «Кровавый четверг» (в оригинале просто «Четверг»), сделанный по жанровым рецептам Тарантино, Гая Ричи и братьев Коэн. Рекомендую: много крови, ошмётков черепушек, секса и забавного абсурда. В одном из кульминационных эпизодов маньяк-садист (в руках у него бензопила и газовая горелка) говорит связанному жертве-главному герою:



«Хочу, чтобы ты знал: я не позволю тебе умереть от потери крови. Поэтому когда я начну тебя резать, то стану делать прижигания. Я же не какой-то извращенец, я — художник».



Итак, каковы последние новости из мира русского допинга? Да всё те же. Нас режут и немного прижигают — чтобы не сразу копытца откинули, а то получится неинтересно. А вице-премьер по спорту Виталий Мутко шутит и балагурит. Ему по-прежнему смешно.

Сбор блаженных по всей России

Для затравки расскажу историю про лёгкую атлетику — это проще всего. Немецкий журналист Хайо Зеппельт на днях разродился очередным фильмом, построенным на показаниях отечественного информатора. На этот раз им стал малоизвестный бегун Дмитриев, который сообщил страшную правду: один дисквалифицированный тренер по-прежнему работает, а в нашей лёгкой атлетике ничего не поменялось.

Хайо Зеппельт — герой и смелый журналист. Его смелость настолько велика, что он не хочет делать расследования о допинге в современной Германии (на его родине, понятно, никаких мошеннических схем быть просто не может), он хочет спасти весь мир. Начиная с отсталой и коррумпированной России. Потому он берёт блаженных по всей стране и фиксирует их откровения. Ну, а так как блаженных у нас всегда было достаточно, то и фильмов может быть ещё много.



Если вы думаете, что я просто завидую профессионализму Хайо Зеппельта, а сам запуган цензурой и режимом, то могу навскидку рассказать готовый сюжет для его очередного шокирующего фильма. Поверьте, это реально несложно. Такие сюжеты в нашем спорте случаются пачками.

Королева мертва, повеселимся на похоронах

В минувшие выходные в Оренбурге прошёл очередной этап зимнего тура Всероссийской федерации лёгкой атлетики — он же чемпионат России в беге на милю. Очевидцы с готовностью вам расскажут, как — после неожиданного известия о том, что турнир посетят допинг-офицеры, — началось паническое бегство со старта уже заявленных спортсменов. Более половины ранее записавшихся попросту не явились.



В итоге в финишных протоколах одного из самых значимых (если судить по призовому фонду и статусу) зимних беговых турниров было… 5 женщин и 7 мужчин. Ещё две девушки снялись уже непосредственно перед началом — будем считать, что заболели. Как видите, чтобы стать призёром чемпионата России по лёгкой атлетике, достаточно просто выйти на старт и финишировать.

Первобытные нравы? Правовой беспредел? Безусловно. Только мы об этом говорили ровно год назад — в тексте, в котором предупреждали о том, что после ликвидации РУСАДА в России появится дикое поле с сорняками и верблюжьими колючками. Если в районе с 50-процентной вовлечённостью населения в криминал сократить пусть даже частично коррумпированные полицейские патрули — наивно думать, что преступность не изменится. Она станет стопроцентной.



Зеппельт и его желающие только добра информаторы не хотят (не могут? не заинтересованы?) понять, что так они не помогают «очиститься». Они просто закапывают якобы спасаемый объект ещё глубже. Ладно, жгите, ребята. «Королева спорта», судя по всему, всё равно уже мертва, так хоть на похоронах повеселимся.

Как Родченков и Макларен закинули невод

А вот зимний спорт, в частности биатлон, ещё жив. По порядку разберём, что там грозит в ближайшее время, когда похороны или вдруг вообще обойдётся.

Пожалуй, самая непринципиальная угроза — это решения внеочередного конгресса IBU, запланированного до 9 февраля, первого дня чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене. Там должны быть принятые суровые поправки в антидопинговые правила IBU, которые и без того достаточно жесткие. Требования спортсменов увеличить максимальный срок наказания для попавшихся до 8 лет смехотворны и невыполнимы, так как прямо противоречат кодексу ВАДА. Обновленные санкции для проштрафившихся федераций (увеличенные денежные выплаты и сокращения национальных квот), видимо, будут приняты. Хотя и непонятно, чем они так сильно могут напугать при наличии давно существующего гораздо более грозного пункта 12.3.1.1 (приостановка членства национальной федерации за систематические допинговые нарушения сроком до 4 лет — если таковых нарушений за текущий год от четырех и более).

По состоянию на понедельник семь оставшихся фамилий не знает в стране никто — IBU еще не известил о них Союз биатлонистов России (СБР). Соответственно, строить какую-то линию защиты, не зная фактуры, бессмысленно. В целом «список 29» был крайне странным — там наблюдались люди, никогда не числившиеся в сборной, давно закончившие и остановившиеся на уровне этапов Кубка России. Ощущение, что профессор Макларен и его друг доктор Родченков забросили невод в список биатлонистов на сайте СБР — и вытащили первых попавшихся. Вполне можно допустить, что и оставшаяся семерка из той же оперы, но в пока, повторимся, этого никто не знает. Подождем.

Без единого разрыва!

Двум самым звездным из биатлонных обвиняемых (их фамилии вы уже слышали) предъявляют повреждения пробирок Сочи-2014. По идее, дальше должна быть битва юристов — если, конечно, международные федерации сами не пойдут на попятную. Биатлон в этом смысле стоит на передовой — от действий IBU многое зависит. Понятно, что никто из федераций не хочет быть первым и создавать прецедент. Отсюда и эти непонятные с виду метания: отстранили — разрешили — отстранили.

Основная дилемма, вокруг которой будут идти споры (не только в биатлоне, во всех прочих видах спорта), в следующем. В ней, собственно, вся российская надежда отбиться-отбрыкаться от маклареновских инвектив. В допинг-контроле есть понятие chain of custody («цепочка хранения»). Вся цепочка — от забора пробы до ее анализа — должна быть неприкосновенна для третьих лиц. Если пробирки носят следы вскрытия, то проба нелегитимна. Соль там, чужая ДНК или моча обезьяны — это неважно. Содержимого пробирки в таком случае по сути нет, ее можно вылить в унитаз. Кто виноват, что пробы нет, может ли быть вина конкретного атлета или страны за то, что проб нет, как безупречно мотивировать дисквалификацию при «наличии отсутствия» проб — во всём этом такой простор для крючкотворства, апелляций и разбирательств, что дух захватывает.