Си Цзиньпин происпектировал олимпиские объекты в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин провел внеочередную встречу с организаторами зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине в 2022 г. Китайский лидер проинспектировал строящиеся объекты и призвал рационально планировать и расходовать бюджет.

Си Цзиньпин подчеркнул, что организационный комитет и вовлеченные в подготовку ведомства обязаны выполнять свою работу, основываясь на современные разработки в области проектирования и строительства, а также не допустить нерациональное расходование бюджета и возникновения коррупции при подготовке к Олимпиаде, пишет «Сина синьвэнь».

«Зимние Олимпийские игры 2022 г. должны стать стимулом к развитию Чжанцзякоу и Пекина. Местные власти должны заранее учесть пост-олимпийскую эксплуатацию спортивных объектов, чтобы не столкнуться с такой распространенной проблемой, как нерелевантность объектов после проведения спортивных состязаний», — отметил председатель КНР.

Пекин в 2008 г. уже становился столицей летних Олимпийских игр. В 2015 г. для проведения зимних Олимпийских игр 2022 г. были выбраны 2 города — Чжанцзякоу в провинции Хэбэй и Пекин. Таким образом, Пекин станет первым в истории городом, где проводилась и летняя, и зимняя Олимпиады.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, оргкомитет Зимних Олимпийских игр-2022, которые пройдут в Пекине, раскрыл процедуру выбора эмблемы и талисмана состязаний. Символы ОИ-2022 будут выбраны авторитетным жюри из предложенных гражданами КНР вариантов.