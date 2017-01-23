Суд вновь арестовал имущество информатора WADA Родченкова

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Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Суд, рассмотрев ходатайство следствия, наложил арест на двухэтажный дом Родченкова в Подмосковье. «В ходе рассмотрения дела следователь просил вопрос об аресте земельного участка оставить без рассмотрения», — сказала Царева, добавив, что решение об аресте участка земли было принято в конце декабря 2016 года. Защита Родченкова до сих пор не обжаловала это решение.

Ранее, 16 декабря, Мосгорсуд принял решение отменить арест имущества Родченкова. Речь в решении суда шла о том же двухэтажном доме и земельном участке. По решению судьи вопрос об аресте был направлен на пересмотр в Басманный суд Москвы.

На решение суда повлияло заявление адвоката Родченкова о том, что арестованное имущество принадлежит дочери информатора WADA.

Следственный комитет России проводил расследование обстоятельств распространения запрещенных препаратов среди спортсменов. В частности, следователи проверяли мог ли быть дом информатора WADA построен на деньги, полученные от продажи запрещенных препаратов. Официальные обвинения Родченкову не были предъявлены.