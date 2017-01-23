Допинг есть, доказательств нет: новый фильм ARD о запрещенных препаратах в российском спорте

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Он рассказал о работе тренера легкоатлетов Владимира Казарина, в отношении которого проводится расследование. Мол, как тренировал, так и продолжает, в то время как Всемирное антидопинговое агентство рекомендовало пожизненно отстранить его от работы.

Также Дмитриев назвал фамилию тренера Сергея Епишина и двух других специалистов, имена которых в эфире заглушили. Интересны доказательства Дмитриева — «Они, безусловно, работают с допингом, они без него не могут». То есть доказательств — опять нет.

Накануне выхода фильма в эфир, Андрей Дмитриев дал интервью радиостанции Business FM, в котором рассказал, как и почему решил встретиться с немецкими журналистами. «Я написал пост в своем блоге и сделал репост себе на Facebook. Он очень быстро разлетелся. «Я достаточно жестокую оценку там дал. Я очень большую цифру назвал — 95% грязных легкоатлетов. Она, конечно, была очень эмоциональной, завышенной. Но мне кажется, что именно такая жесткая критичная оценка к себе привлекла внимание. Уже после этого на меня вышло очень много журналистов с предложением сделать подробное интервью, в том числе немецкий телеканал».

Андрей Дмитриев — российский бегун на 1500 метров, победитель командного Чемпионата России 2015 года.

Во Всероссийской федерации легкой атлетики заявили, что Дмитриев раздувает ситуацию, с которой ВФЛА разобралась еще в прошлом году, и что организация готова предоставить доказательства невиновности Казарина.

Вице-премьер правительства Виталий Мутко рассказал, что новый фильм Зеппельта ему неинтересен. А одна из фигуранток допингового скандала — бегунья Анастасия Баздырева, которой репортеры «АРД» во время подготовки фильма тоже задавали вопросы, в интервью Russia Today заявила, что Дмитриев «за 30 сребреников выдумал несуществующие истории и факты».

Ну, а ИААФ — Международная ассоциация легкоатлетических федераций — выразила благодарность немецкому журналисту за новую информацию о допинге в российском спорте. Рабочая группа ИААФ в ближайшие дни проведет ряд встреч с российскими коллегами, после чего составит доклад. Его обнародуют 6 февраля.