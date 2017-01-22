Свищев: Комитет Госдумы проверит актуальность информации в новом фильме ARD

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Фильм немецкого телеканала ARD о допинговых нарушениях в российской легкой атлетике был показан в воскресенье. Одним из информаторов стал российский легкоатлет Андрей Дмитриев, чьим лучшим результатом является 50-е место на чемпионате мира по кроссу в 2009 году. Согласно информации Дмитриева, отстраненные от работы по подозрению в причастности к нарушению антидопинговых правил тренеры продолжают работать с легкоатлетами сборной. В их числе Владимир Казарин — один из главных фигурантов допингового скандала в российской легкой атлетике 2015 года.

«Если есть отстранение тренера от работы, то надо выполнять все требования. Мы внимательно проверим фильм. Если опасения подтвердятся, надо принимать меры. Мы соответствуем кодексу и требованиям WADA, но игнорировать подобную информацию мы не можем», — сказал Свищев.

Также собеседник агентства отметил, что аудитория фильмов телеканала ARD будет неизменно становиться меньше. «Высасывание из пальца никому не интересной и бесполезной информации — все это надоедает. Наша задача — принимать это во внимание. В ближайшее время аудитория европейцев и американцев, которые в начале следили за такими фильмами, будет падать», — добавил депутат Госдумы.