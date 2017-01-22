Глава НОК Германии призвал к отстранению РФ от ОИ-2018 и ОИ-2020

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В декабре 2016 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA), которую возглавляет Ричард Макларен, опубликовала вторую часть доклада по итогам расследования применения допинга в российском спорте. Согласно докладу комиссии, более тысячи спортсменов РФ были так или иначе вовлечены в систему манипуляций с допинг-пробами. После публикации первой части доклада комиссии в июле WADA призывало Международный олимпийский комитет (МОК) к отстранению российских спортсменов от Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

По словам Хёрманна, отстранение России от ближайшей зимней и летней Олимпиады обеспечит «четкий сигнал» нулевой терпимости к поддержке допинга. Глава НОК Германии отметил, что если дальнейшее расследование подтвердит причастность Олимпийского комитета России (ОКР) к теме допинга, отстранение будет справедливым итогом.