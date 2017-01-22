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22 января 2017, 21:54 | Олимпизм | Р-Спорт

Глава НОК Германии призвал к отстранению РФ от ОИ-2018 и ОИ-2020

МОСКВА, 22 янв — Р-Спорт. Президент Олимпийского комитета Германии Альфонс Хёрманн призвал к отстранению России от зимних Олимпийских игры-2018 в Пхенчхане и летней Олимпиады-2020 в Токио, если будет доказана причастность спортивного руководства РФ к массовой поддержке допинга, сообщает АП.

Глава НОК Германии призвал к отстранению РФ от ОИ-2018 и ОИ-2020 - Фото Увеличить
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В декабре 2016 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA), которую возглавляет Ричард Макларен, опубликовала вторую часть доклада по итогам расследования применения допинга в российском спорте. Согласно докладу комиссии, более тысячи спортсменов РФ были так или иначе вовлечены в систему манипуляций с допинг-пробами. После публикации первой части доклада комиссии в июле WADA призывало Международный олимпийский комитет (МОК) к отстранению российских спортсменов от Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

По словам Хёрманна, отстранение России от ближайшей зимней и летней Олимпиады обеспечит «четкий сигнал» нулевой терпимости к поддержке допинга. Глава НОК Германии отметил, что если дальнейшее расследование подтвердит причастность Олимпийского комитета России (ОКР) к теме допинга, отстранение будет справедливым итогом.

«Если кто-то нарушает устав МОК в такой ясной форме, то они должны принять суровую форму наказания. Трудно представить, что ОКР не знал о массовой схеме поддержки допинга. Это, кажется, едва ли возможно в моем понимании спортивной организации в такой стране, как Россия», — сказал Хёрманн.
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