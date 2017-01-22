Глава НОК Германии призвал к отстранению РФ от ОИ-2018 и ОИ-2020
МОСКВА, 22 янв —
Р-Спорт. Президент Олимпийского комитета Германии Альфонс Хёрманн призвал к отстранению России от зимних Олимпийских игры-2018 в Пхенчхане и летней Олимпиады-2020 в Токио, если будет доказана причастность спортивного руководства РФ к массовой поддержке допинга, сообщает АП.
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В декабре 2016 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA), которую возглавляет Ричард Макларен, опубликовала вторую часть доклада по итогам расследования применения допинга в российском спорте. Согласно докладу комиссии, более тысячи спортсменов РФ были так или иначе вовлечены в систему манипуляций с
По словам Хёрманна, отстранение России от ближайшей зимней и летней Олимпиады обеспечит «четкий сигнал» нулевой терпимости к поддержке допинга. Глава НОК Германии отметил, что если дальнейшее расследование подтвердит причастность Олимпийского комитета России (ОКР) к теме допинга, отстранение будет справедливым итогом.
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