В Германии не исключают отстранения России от двух ближайших Олимпиад
Глава Олимпийского комитета Германии Альфонс Херманн не исключил, что сборная России может быть полностью не допущена к участию в Олимпийских играх 2018 и 2020 годов.
По его словам, такая мера будет принята, если удастся доказать факты причастности государства к махинациям с допингом.
— Конечно, нужно усиливать санкции в целях борьбы с допингом, — цитирует AFP Херманна. — Если факты о допинге в России будут доказаны, если ОКР нарушил устав МОК, то возможным решением станет дисквалификация России на Играх 2018 и 2020 годов.
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