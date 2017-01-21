Мутко: Борьба с допингом в мире свалилась к тренду во всем обвинять Россию

В пятницу на кинофестивале «Санденс» в США состоялась премьера фильма «Икар», в котором бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что создал в России государственную систему покрытия применения допинга спортсменами. Немецкий телеканал ARD в период с 2014 по 2016 год выпустил серию документальных фильмов, в которых сообщалось о систематическом применении допинга российскими спортсменами. Новый фильм на телеканале ARD выйдет в воскресенье, его главным героем станет российский бегун Андрей Дмитриев.

«Надо прекратить эти долгоиграющие фильмы по России. У нас полтора года после того, как мы уволили Родченкова, все спокойно, — сказал Мутко по телефону. — Пробы берут британцы из UKAD. Мы готовы — пусть и дальше работают. Пробы берутся на международных стартах. Что они нашли за прошлый год? 21 нарушение, из которых лишь 10 по запрещенным препаратам. Честнее надо быть. Изначально хотели так, а потом все банально свалилось к тренду во всем обвинять Россию. Надеюсь, вскоре все нормализуется. Самое главное, чтобы спортсменов не ввязывали сюда».

По словам Мутко, Родченков, выступающий в фильме «Икар» с заявлением, что нельзя выиграть Олимпиаду без применения допинга, может утверждать это «со знанием дела».

«Мне вкратце доложили об этом фильме. Понятно, что там все переформатировано, все сейчас сфокусировались на России. Родченков утверждает, что нельзя выиграть Олимпиаду без допинга? Ну, он внутри всей этой системы борьбы с допингом был. Работал десятилетия, являлся членом антидопинговой семьи, работал на десятках международных соревнований, контролировал. Наверное, он говорит со знанием дела», — сказал Мутко.