Мутко: РФ могла бы быть серьезным партнером WADA, если бы они трезво смотрели на вещи

В пятницу на кинофестивале «Санденс» в США состоялась премьера фильма «Икар», в котором бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что создал в России государственную систему покрытия применения допинга спортсменами, благодаря которой россияне завоевали 13 золотых медалей на Олимпиаде в Сочи.

«Весь смысл фильма был один — показать, что все обманывают, что выиграть нельзя, — сказал Мутко по телефону. — Это, кстати, сейчас самая большая беда мирового спорта. Если бы наши коллеги в WADA и других международных организациях трезво посмотрели на эту ситуацию, то Россия могла бы быть их очень серьезным партнером. Потому что именно это и движет спортсменами, употребляющими допинг. Они находятся внутри системы и видят, что один обманывает и остается безнаказанным, другого оправдывают, третьего покрывают… Но сейчас тренд такой — на всех закрыть глаза и центром мирового допинга сделать Россию».