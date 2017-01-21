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21 января 2017, 15:40 | Олимпизм | БЕЛТА

НОК Беларуси ожидает решения CAS по белорусским гребцам до 27 января

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение Международного спортивного арбитражного суда (CAS) по делу белорусских гребцов, если не будет каких-то изменений, ожидается до 27 января. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь Национальной олимпийского комитета Беларуси Анатолий Котов, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Котов также отметил что в случае удовлетворения иска белорусской стороны <span class=error>НОК</span> намерен максимально использовать возможные юридические инструменты чтобы наказать Международную федерацию гребли на байдарках и каноэ. Увеличить
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Генсек НОК подчеркнул, что белорусская сторона очень рассчитывает на положительное решение, которое подтвердит невиновность белорусских каноистов и абсурдность решения Международной федерации гребли (ICF) о наказании мужской команды Беларуси в виде отстранения от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Уверенность в положительном исходе дела утвердилась, после того как сегодня НОК получил официальное уведомление от французского антидопингового агентства, в котором сообщается, что претензий к белорусским гребцам нет.

После этого, отметил Анатолий Котов, белорусский НОК подготовил заявление в CAS с уведомлением о решении французского агентства. «На наш взгляд, это подтверждает, что оснований для негативного решения по делу о белорусских гребцах не осталось. Французы подтвердили то, о чем белорусы говорили с самого начала этой истории. Причем это уже официальное решение, а не просто слова главного тренера сборной Беларуси Владимира Шантаровича и спортсменов о том, что они ничего не нарушали», — подчеркнул генеральный секретарь НОК.

Анатолий Котов также отметил, что в случае удовлетворения иска белорусской стороны НОК намерен максимально использовать возможные юридические инструменты, чтобы наказать Международную федерацию гребли на байдарках и каноэ. Это нужно для того, чтобы хоть как-то компенсировать белорусским гребцам моральный ущерб, который они понесли в виде отстранения от участия в главном старте четырехлетия. Для Александра Богдановича Олимпиада в Рио была завершающей в спортивной карьере, и он вместе с братом Андреем мог претендовать на призовые места. Для Артема Козыря, который был лидером сезона в своем коронном виде, одиночке, Игры-2016 могли стать знаковыми, он был одним из главных фаворитов. Эта дисциплина не включена в олимпийскую программу Токио-2020, и Артему придется переходить в другие виды программы, начинать с чистого листа. Нужно добиться справедливости, дабы не страдали ни в чем не повинные спортсмены и целые команды, считает генеральный секретарь НОК Беларуси.

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