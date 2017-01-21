НОК Беларуси ожидает решения CAS по белорусским гребцам до 27 января
21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение Международного спортивного арбитражного суда (CAS) по делу белорусских гребцов, если не будет
каких-то изменений, ожидается до 27 января. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь Национальной олимпийского комитета Беларуси Анатолий Котов, передает корреспондент БЕЛТА.
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Генсек НОК подчеркнул, что белорусская сторона очень рассчитывает на положительное решение, которое подтвердит невиновность белорусских каноистов и абсурдность решения Международной федерации гребли (ICF) о наказании мужской команды Беларуси в виде отстранения от участия в Олимпийских играх в
После этого, отметил Анатолий Котов, белорусский НОК подготовил заявление в CAS с уведомлением о решении французского агентства. «На наш взгляд, это подтверждает, что оснований для негативного решения по делу о белорусских гребцах не осталось. Французы подтвердили то, о чем белорусы говорили с самого начала этой истории. Причем это уже официальное решение, а не просто слова главного тренера сборной Беларуси Владимира Шантаровича и спортсменов о том, что они ничего не нарушали», — подчеркнул генеральный секретарь НОК.
Анатолий Котов также отметил, что в случае удовлетворения иска белорусской стороны НОК намерен максимально использовать возможные юридические инструменты, чтобы наказать Международную федерацию гребли на байдарках и каноэ. Это нужно для того, чтобы хоть
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