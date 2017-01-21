НОК Беларуси ожидает решения CAS по белорусским гребцам до 27 января

Генсек НОК подчеркнул, что белорусская сторона очень рассчитывает на положительное решение, которое подтвердит невиновность белорусских каноистов и абсурдность решения Международной федерации гребли (ICF) о наказании мужской команды Беларуси в виде отстранения от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Уверенность в положительном исходе дела утвердилась, после того как сегодня НОК получил официальное уведомление от французского антидопингового агентства, в котором сообщается, что претензий к белорусским гребцам нет.

После этого, отметил Анатолий Котов, белорусский НОК подготовил заявление в CAS с уведомлением о решении французского агентства. «На наш взгляд, это подтверждает, что оснований для негативного решения по делу о белорусских гребцах не осталось. Французы подтвердили то, о чем белорусы говорили с самого начала этой истории. Причем это уже официальное решение, а не просто слова главного тренера сборной Беларуси Владимира Шантаровича и спортсменов о том, что они ничего не нарушали», — подчеркнул генеральный секретарь НОК.