Плохо забытое старое. Почему скандальный фильм «Икар» ни о чём

На фестивале независимого кино «Сандэнс» в американском Парк-Сити состоялась премьера фильма Брайана Фогеля «Икар». Главным героем документальной ленты стал бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, интервью которого в мае 2016 года изданию «Нью-Йорк Таймс» привело к созданию независимой комиссии ВАДА под руководством канадского профессора Ричарда Макларена. Фогель сделал словно два разных фильма — задумал одно, а получилось другое.

Что такое «Икар»?

Брайан Фогель, которому сейчас 42 года, — режиссёр начинающий. По сути, в его портфолио практически нет фильмов. Эту ситуацию он решил исправить, сняв картину, в которой он пробовал бы на себе действие запрещённых в спорте препаратов. Для чего? Чтобы улучшить спортивные результаты и при этом не попасться в руки антидопинговых органов. Фогель — велосипедист-любитель, потому пытался улучшить показатели именно в велоспорте.



По сути, изначально Фогель хотел снять документальное расследование в стиле «Двойной порции» — фильма, который вышел в 2004-м и показывал, как главный герой решил разоблачить индустрию быстрого питания, обманывающую конечного потребителя в плане качества продуктов с целью наживы. Для этого режиссёр и исполнитель главной роли Морган Сперлок ежедневно трижды в день в течение месяца питался фастфудом, поправился на 11 кг и серьёзно «посадил» печень.



Фогель стремился доказать, что с помощью допинга может намного больше тренироваться, но Лэнсом Армстронгом никогда в плане результатов не станет. Об этом — первая часть почти двухчасового фильма. Инъекции, переливания крови, таблетки и всё такое. Чтобы не показаться профаном перед зрителями, режиссёр обратился к эксперту USADA Дону Кэтлину, а тот посоветовал проконсультироваться с Григорием Родченковым. Фогель искал человека с «низкими этическими стандартами» и нашёл его. Дело было два года назад после Игр-2014 в Сочи.

Переписка и консультации переросли в общение по скайпу и телефону. Из обычного консультанта Родченков превратился в главного поставщика фактуры для фильма. Да и в главного героя тоже. Фогель вовремя сообразил, что нужно сместить акценты. И во второй части Родченков предстаёт тем, кем его описывают многочисленные критики: «аморальным доктором», «невероятно коррумпированным персонажем», «создателем допинговой программы».



И сюжет строится вокруг переживаний Родченкова о своей собственной безопасности. Оказалось, что именно Фогель, когда узнал о том, что знает российский профессор, уговорил его сбежать в США.

Что в нём сенсационного?

Никаких сенсаций в «Икаре» нет. Да, Родченков сказал фразу о том, что «не верю в победу на Олимпиаде без фармакологии». Но это не сенсация, просто очередное громкое заявление. В мире, наверное и нет человека, который наивно полагает, что профессиональные спортсмены обходятся без помощи медицины. Другой вопрос, что есть разрешённые способы, а есть — запрещённые.



По большому счёту, вторая половина «Икара» — пересказ того самого интервью Родченкова, только в телевизионной версии. К дыркам в стене антидопинговой лаборатории в Сочи, через которые «грязная» моча заменялась на чистую, и агентам-сантехникам ФСБ добавились ещё и секретные туннели, которые, оказывается, проложены прямо под лабораторией.

Эти туннели и вмешательство ФСБ — второй уровень допинговой программы. А первый, как охотно рассказывает Родченков — поставка запрещённых препаратов спортсменам, инструкции по их применению и быстрого вывода из организма. Столь же охотно Родченков сравнивает себя с сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом, о судьбе которого снят фильм «Сноуден». И постоянно повторяет, что указания ему в негласной форме следовали от министерства спорта, а, стало быть, были санкционированы Кремлём.



Вообще, «Икар» усиленно подводит зрителей к мысли, что все тёмные схемы, о которых рассказывает Родченков, придумал лично президент России Владимир Путин ради победы национальной сборной на Олимпиаде.

Чем это грозит России?

В финале фильме говорится о том, что Россия, в которой была придумана и осуществлена на государственном уровне допинговая программа, совсем скоро примет чемпионат мира по футболу, а также отправит команду на ближайшие Олимпийские игры. Подтекст понятен — раз страна продолжает отстаивать свою невиновность, надо предпринимать какие-то действия.



Очевидно, что Фогель, получив от Родченкова много информации и изменив структуру фильма, построил вторую часть по заказу. «Кремль», «Путин», «ФСБ», «допинг» — всё, что нужно для раскрутки. Возможно, для остроты сюжета велогонщику-любителю следовало бы обратиться к Дэну Брауну. Тогда цепочка Путин — Мутко — Родченков — спортсмены была бы более красиво придумана.

Поскольку никаких новых фактов в фильме нет, вряд ли на основе «Икара» ВАДА будет создавать новые комиссии. Всё, что Родченков знал, он уже рассказал профессору Макларену, а тот представил два доклада. В сравнении с Хайо Зеппельтом и его фильмами на ARD «Икар» проигрывает. Но на массового зрителя может оказать влияние, поскольку правильно направленные слова о допинге, да ещё с рассказами о попытке самоубийства и подобранным видеорядом действуют больше, чем просто слова и доклады.



То есть те, кто его увидят и не будут пытаться анализировать, будут думать о том, что в российском спорте вообще нет чистых атлетов. И этим людям выйти бы за рамки того, что навязывается и понять: если так говорить про российский спорт, тоже самое можно сказать и спорте мировом. И ещё. Если отбросить в сторону все попытки представить Родченкова как человека, оказавшегося в тяжёлой ситуации, жизни которого угрожает опасность, то показан то он преступником.



Тем человеком, который подставил сотни и тысячи спортсменов, жизни и карьеры которых тоже оказались под угрозой.