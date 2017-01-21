Змей о многих хвостах. Кто, как и почему разваливает олимпийское движение
Антидопинговый заговор против России — лишь одно из проявлений главного спортивного скандала.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Он тлеет в недрах олимпийского движения и ждет своей очереди выплеснуться наружу. В тот день, когда он вырвется наружу, перевернется не только спортивный мир. Всколыхнется и большой бизнес, теснейшим образом связанный со всеми игроками
На наших глазах разворачивается захватывающий матч за право управления большим спортом. Победителю — приз: обладание целой индустрией, где по совокупности заложены сотни миллиардов долларов. Помимо известных цифр, приз предполагает финансовую благосклонность таких транснациональных компаний, как Макдоналдс, Проктор и Гембл, Виза, Тойота и других. Среди тех, кто готов рассказывать об основных событиях Империи спорта, — американский NBC. Пока все это принадлежит еще признанному лидеру матча Международному Олимпийскому комитету. Вопрос о лидерстве уже спорный, но, тем не менее, пока трудно оспоримый. На этом представляем участника.
Старейший из вступивших в состязание. Родился в 1894 году, а с 1896 неизменно управляет элитным спортом. Его история начиналась со скромных — по 25 швейцарских франков, взносов членов элитного спортивного клуба. Кстати, в клубном принципе организации работы, заложенном
Стоит отметить, что уже к 1922 году в МОК появилась первая маркетинговая программа. К 1984 вопрос денег встал со всей остротой, а предыдущий президент МОК
— МОК все еще позиционирует себя в любительском статусе, хотя олимпийцы — давно профессионалы. Возникают многие юридические коллизии. Это происходит хотя бы потому, что в спорте руководствуются так называемыми регламентами, то есть внутренними правилами. Они превалируют над гражданской юриспруденцией. Это нарушает многие права спортсменов. Если МОК не обратится к нормальному гражданскому регулированию, то он очень скоро не справится с задачей руководить современным спортом….
Двух своих главных соперников Международный Олимпийский комитет породил сам. Первым стало объединение международных федераций по видам спорта СпортАккорд. В 2015 году в Сочи разгорелся скандал, когда руководитель СпортАккорда, президент международной федерации дзюдо Мариус Визер выступил с резкой критикой МОК. По большей части справедливой — и рейтинги телетрансляций Олимпийских игр действительно падают, и вправду надо искать новые формы и формулы соревнований. Но именно потому, что, скорее всего, руководители МОК ожидали
Впрочем, федерации, так или иначе, блюдут клубные правила игры. Зато Всемирное
— Формально ВАДА объявляет среди источников своего финансирования взносы стран плюс поддержку Международного олимпийского комитета. Но есть факты, которые заставляют задуматься, так ли это. Например, известно, что знаменитую не так давно «Мерсеру» (модифицированный эритропоэтин) придумали и производили в швейцарской «Хоффман и Ла Рош». Существуют данные, что «Хоффман и Ла Рош» «слили» ВАДА способы определения препарата.
Валентин Балахничев, конечно, слишком эмоционально называет агентство «собранием юристов и разведчиков в отставке», однако, не признать политизированности этой организации невозможно, ибо антидопинг политизирован по определению. Приведу ответ одного из самых известных российских спортивных медиков Петра ЛИДОВА на прямой вопрос, возможны ли
— Я думаю, что
Он же рассказал о переговорных схемах антидопинга:
— Система ВАДА сама породила мощную коррупцию. Она связана с тем, что у тебя, например, попадается в одной федерации восемь спортсменов одномоментно. Президент национальной федерации едет к президенту международной федерации, начинает торговаться. Ведь восемь спортсменов — это по сути дела отстранение от соревнований. Но никто в отстранении не заинтересован. Ни страна, которая попалась, ни сторона, которая об этом узнала, потому что на самом деле — это большие деньги. Это все просчитывается. И тогда международная антидопинговая система продумала, что вместо восьми попавшихся показывать
Таким образом, пожалуй, сейчас в спортивной политике появился игрок, чье влияние может оказаться на порядок мощнее, чем позиции традиционалистов.
Любопытно, но скандал, развязанный вокруг российского спорта, может окончательно сломать хребет управлению современным спортом. Если он будет доведен до конца, то национальные олимпийские комитеты почувствуют себя беззащитными перед хвостами, которые виляют этим змеем. Возможно, они смогут объединиться не под эгидой МОК. И тогда в матче за спортивные доходы появится еще один игрок. Останется ли только вообще
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