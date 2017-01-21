Премьера фильма «Икар» с участием информатора WADA Родченкова состоялась в США
МОСКВА, 21 янв —
Р-Спорт. Премьера фильма «Икар», в котором бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что считает невозможным победить на Олимпийских играх без применения фармакологии, состоялась в пятницу на кинофестивале «Санденс» в США.
Фильм снял американский режиссер и
Родченков по ходу фильма признается, что создал в России государственную систему покрытия применения допинга спортсменами, благодаря которой россияне завоевали 13 золотых медалей на Олимпиаде в Сочи.
«Я не верю, что можно выиграть Олимпийские игры без
В фильме Родченков сравнивает себя с бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, передавшим СМИ ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Сноуден после публикации данных оказался в России, где получил вид на жительство.
Американское издание New York Times в мае 2016 года опубликовало высказывания Родченкова, который утверждал, что минимум 15 российских спортсменов, выигравших медали в Сочи, были частью «допинговой программы» России, направленной на доминирование на домашних Играх-2014. По итогам расследования комиссия WADA обвинила Россию в существовании государственной системы, скрывающей применение допинга атлетами. В июле Виталий Мутко, занимавший на тот момент пост министра спорта РФ, заявил, что злоупотребления Родченкова на посту главы московской антидопинговой лаборатории нельзя приравнивать к государственной политике в области спорта.
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