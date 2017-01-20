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https://sport.mail.ru/news/olympics/28498828/
20 января 2017, 17:52 | Олимпизм | Sports.kz

В столице обсудили вопросы продвижения Паралимпийского движения в Казахстане

В Астане прошел семинар на тему продвижения Паралимпийского движения в Казахстане под названием «Инвалидность и спорт в зеркале СМИ: продвижение паралимпийского спорта». Организатором выступил Национальный Паралимпийский комитет Казахстана, который обозначил одной из своих ключевых задач — популяризацию спорта среди лиц с ограниченными возможностями в нашей стране.

В <span class=error>Астане</span> прошел семинар на тему продвижения Паралимпийского движения в Казахстане под названием Инвалидность и спорт в зеркале СМИ: продвижение паралимпийского спорта. Организатором выступил Национальный Паралимпийский комитет Казахстана который обозначил одной из своих ключевых задач — популяризацию спорта среди лиц с ограниченными возможностями в нашей стране. Увеличить
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В рамках программы, участники мероприятия поговорили о теоретической и практической части освещения темы инвалидности и паралимпийского спорта в Казахстане, обсудили правильность подачи материалов, получение навыков общения со спортсменами-инвалидами во время интервьюирования и так далее.

«Отрадно, что в Казахстане обращают внимание на развитие и популяризацию паралимпийского движения. Конечно, это еще лишь первые шаги, но и они имеют очень большое значение. Считаю, что важнейшую роль в этом вопросе могут сыграть медиа. Необходимо больше рассказывать, писать об успехах казахстанских спортсменов-инвалидов, а они, действительно впечатляющие», — считает эксперт по вопросам развития паралимпийского движения американец Джон Реджистер.

В свою очередь, исполнительный директор Национального Паралимпийского комитета Казахстана Ерлан Сулейменов отметил, что отечественным спортсменам с ограниченными возможностями нужно учиться, как чувствовать себя свободно и расковано с представителями СМИ.

«Понятно, что не у всех рассказать что-то журналистам получается просто. Мы на семинаре обсуждали, как нужно преодолевать это чувство страха, даем определенные инструменты, как можно общаться с медиа, популяризировать паралимпийский спорт. Надеемся, что все участники семинара получили полезный и интересный опыт».

«Внимание со стороны СМИ — это то, что способно дать спортсмену с ограниченными возможностями дополнительную мотивацию достичь своей цели. Допустим, если в СМИ хотя бы раз в неделю будут писать, это уже большое внимание. Открывая газету, если я вижу, что написали про инвалидов, то смотрю, сразу — вот про нас написали, о нас говорят… В жизни людей немало маленьких побед, если даже человек просто вышел из дома, преодолел себя, об этом уже необходимо писать. И тогда люди поверят себя. Им просто нужно показать, что не нужно бояться», — заявила первая в истории Казахстана обладательница золотой медали Паралимпийских игр Зульфия Габидуллина.

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