Телеканал ARD покажет новый фильм о допинге 22 января

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Накануне российская легкоатлетка Анастасия Баздырева, дисквалифицированная на два года за нарушение антидопинговых правил, написала, что вскоре ARD покажет очередной фильм о допинге в российском спорте.



«Новые факты от информатора о допинге — на ARD в воскресенье, 22 января», — написал Зеппельт.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">ARD German TV with new facts: Whistleblower/Doping. sunday jan 22 in <a href="https://twitter.com/sportschau">@sportschau</a> + <a href="https://twitter.com/wdrsportinside">@wdrsportinside</a> <a href="https://twitter.com/DasErste">@DasErste</a> <a href="https://twitter.com/ARD_Presse">@ARD_Presse</a></p>— Hajo Seppelt (@hajoseppelt) <a href="https://twitter.com/hajoseppelt/status/822388496492957697">20 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>