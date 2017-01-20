Телеканал ARD покажет новый фильм о допинге 22 января
Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор серии скандальных документальных фильмов о допинге в российском спорте и лёгкой атлетике в частности, в своём «твиттере» сообщил, что 22 января на немецком телеканале ARD выйдет новый фильм о допинге.
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Накануне российская легкоатлетка Анастасия Баздырева, дисквалифицированная на два года за нарушение антидопинговых правил, написала, что вскоре ARD покажет очередной фильм о допинге в российском спорте.
«Новые факты от информатора о допинге — на ARD в воскресенье, 22 января», — написал Зеппельт.
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