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20 января 2017, 17:13 | Олимпизм | Чемпионат.com

Телеканал ARD покажет новый фильм о допинге 22 января

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор серии скандальных документальных фильмов о допинге в российском спорте и лёгкой атлетике в частности, в своём «твиттере» сообщил, что 22 января на немецком телеканале ARD выйдет новый фильм о допинге.

Немецкий журналист <span class=error>Хайо</span> Зеппельт автор серии скандальных документальных фильмов о допинге в российском спорте и лёгкой атлетике в частности в своём <span class=error>твиттере</span> сообщил что 22 января на немецком телеканале ARD выйдет новый фильм о допинге. Увеличить
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Накануне российская легкоатлетка Анастасия Баздырева, дисквалифицированная на два года за нарушение антидопинговых правил, написала, что вскоре ARD покажет очередной фильм о допинге в российском спорте.

«Новые факты от информатора о допинге — на ARD в воскресенье, 22 января», — написал Зеппельт.
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