Глава НОК Испании: Мадрид больше всех заслуживает права провести ОИ-2028
МОСКВА, 20 янв —
Р-Спорт. Мадрид как никакой другой город заслуживает того, чтобы принять летние Олимпийские игры 2028 года, заявил глава Национального олимпийского комитета Испании Алехандро Бланко.
Ранее Мадрид четыре раза выдвигался кандидатом на право принять Игры в 1972, 2012, 2016 и 2020 годах. Все четыре попытки столица Испании проиграла.
«Нет ни одного города, который заслуживал бы принять Олимпийские игры больше чем Мадрид. Наш город, не делая практически ничего, уже имеет 80% объектов. Мадрид не сможет обойтись без Олимпиады», — цитирует Бланко Inside the Games со ссылкой на As.
Выборы города, который примет Игры-2028, состоятся в 2021 году. Ранее Мадрид никогда не был столицей Олимпийских игр.
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