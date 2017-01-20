Глава НОК Испании: Мадрид больше всех заслуживает права провести ОИ-2028

Ранее Мадрид четыре раза выдвигался кандидатом на право принять Игры в 1972, 2012, 2016 и 2020 годах. Все четыре попытки столица Испании проиграла.

«Нет ни одного города, который заслуживал бы принять Олимпийские игры больше чем Мадрид. Наш город, не делая практически ничего, уже имеет 80% объектов. Мадрид не сможет обойтись без Олимпиады», — цитирует Бланко Inside the Games со ссылкой на As.

Выборы города, который примет Игры-2028, состоятся в 2021 году. Ранее Мадрид никогда не был столицей Олимпийских игр.