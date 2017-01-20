Колобков не знает, чего ждать от нового фильма с участием Родченкова

Фильм «Икар» американского режиссера Брайана Фогеля будет показан 20 января в США в рамках фестиваля независимого кино «Сандэнс». Утверждения Родченкова о том, что минимум 15 российских спортсменов, выигравших медали на ОИ-2014 в Сочи, были частью «допинговой программы» РФ, легли в основу статьи, опубликованной New York Times в мае. После этого WADA провело расследование, по результатам которого рекомендовало МОК отстранить всех российских атлетов от Олимпиады-2016.

«Я не знаю, чего ждать от Родченкова, от него много чего можно ждать. Его (фильм), насколько я знаю, должны сегодня в одном кинотеатре (в Парк-Сити) показать. Ну, вот (Родченков) подался теперь в кинематографисты. Может, скоро в писатели пойдет, или актером станет. А может и театральную карьеру начнет, театральную постановку сделает. Кто его знает (смеется). Это его право, разносторонний человек с большим творческим потенциалом», — сказал Колобков журналистам.