Колобков не знает, чего ждать от нового фильма с участием Родченкова
МОСКВА, 20 янв —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что не знает, чего ждать от нового фильма, который создан при активном участии бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
Фильм «Икар» американского режиссера Брайана Фогеля будет показан 20 января в США в рамках фестиваля независимого кино «Сандэнс». Утверждения Родченкова о том, что минимум 15 российских спортсменов, выигравших медали на ОИ-2014 в Сочи, были частью «допинговой программы» РФ, легли в основу статьи, опубликованной New York Times в мае. После этого WADA провело расследование, по результатам которого рекомендовало МОК отстранить всех российских атлетов от Олимпиады-2016.
«Я не знаю, чего ждать от Родченкова, от него много чего можно ждать. Его (фильм), насколько я знаю, должны сегодня в одном кинотеатре (в Парк-Сити) показать. Ну, вот (Родченков) подался теперь в кинематографисты. Может, скоро в писатели пойдет, или актером станет. А может и театральную карьеру начнет, театральную постановку сделает. Кто его знает (смеется). Это его право, разносторонний человек с большим творческим потенциалом», — сказал Колобков журналистам.
Ранее Следственный комитет заявил, что бежавший в США Родченков незаконно продавал запрещенные медицинские препараты и намеренно уничтожал
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