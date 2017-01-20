Покажут ли нам дырку в стене? В ожидании премьеры «Икара»

Великий художник и скульптор Дедал, спасаясь от кары за убийство племянника, бежал на Крит под защиту царя Миноса. Он стал творить для нового покровителя, а Минос, не желая делиться его талантом ни с кем, держал его при себе как пленника. И задумал Дедал план побега по воздуху, смастерив себе и сыну Икару крылья из перьев и воска. «Не спускайся слишком низко к морю, чтобы соленые брызги волн не смочили твоих крыльев. Не поднимайся и близко к солнцу: жара может растопить воск, и разлетятся перья. За мной лети, не отставай от меня», — наказал он сыну. Но тот не послушался отца и взлетел слишком высоко. Солнце растопило воск, и с огромной высоты упал юноша в море, окончив на этом свою жизнь….

ВЗЛЕТЕЛ СЛИШКОМ ВЫСОКО

Какая метафора заложена авторами на самом деле в таком названии документального фильма о допинге? Российский спорт, который, якобы желая обмануть всех, изобрел себе крылья, но взлетел слишком высоко? Или же это на самом деле гениальный ученый, который, желая прославиться в веках, допустил просчет, и его творение, а вместе с ним и все надежды, разбилось о волны, а сам он вынужден был провести остаток жизни на чужбине?

Фильм закадычных приятелей, молодого американского режиссера Брайана Фогеля и российского ученого, доктора Григория Родченкова, который возглавлял Московский антидопинговый центр, планировался как кульминация обвинений в адрес допинговых нарушений в России. По задумке авторов, он должен был продемонстрировать, как в России работала организованная система допинга, а на примере одной страны — и то, как несовершенна система борьбы с допингом в целом, и почему она нуждается в срочной и самой серьезной реорганизации.

По последним данным, инициированное в результате заявлений Родченкова расследование МОК по Сочи-2014 может продлиться вплоть до конца текущего года. Это может означать, что если в фильме мы не услышим чего-то нового или не получим визуальных доказательств вины российской стороны, то до следующего раза придется ждать довольно долго.

Итак, что же покажут Родченков и Фогель в почти двухчасовой документалке? Будут ли там шокирующие кадры или откровенные признания ученого о жизни в России и допинговой системе? Или все уже сказано, и фильм станет некоей экранизацией того, что мы прочитали в The New York Times или докладе Ричарда Макларена в двух частях?

Накануне насчет опального ученого уже высказался вице-премьер РФ Виталий Мутко.

«Государственные органы, правительство, президент страны дали свою оценку этим скандалам и доклада. Никаких государственных допинговых программ в России нет, не было и не будет. Доклад это не подтвердил. В основном, он базируется на показаниях одного человека, который вдруг стал добропорядочным свидетелем, а на самом деле таким он не является. Это лжесвидетель и манипулятор. Он за деньги составлял эту систему. Когда в первом докладе были представлены факты — мы уволили его и распустили всю РУСАДА. Приняли все меры. Идет расследование Следственного комитета. Если будет доказана вовлеченность каких-то должностных лиц — они тоже понесут наказание. Что касается других свидетельств, связанных с какими-то концентрациями различных солей, царапинами — эксперты дадут свое заключение. Царапина на какой-то склянке — не доказательство того, что она вскрывалась», — сказал Мутко.

«ГОСУДАРСТВУ ТАКИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕ НУЖНЫ»

Олимпийская чемпионка-2006, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Родченков напрасно считает себя главным врагом руководства страны, а факты, представленные им в публикациях, постепенно рассыпаются.

— Как думаете в фильме новые факты могут быть?

— По этому поводу у меня есть ощущение, что представленные Родченковым ранее факты потихоньку рассыпаются. По крайней мере, международные федерации одна за одной, анализируя факты, понимает, что заявлялись они как очень серьезные, а подоплека там немного другая. Вот в чем дело. И федерации об этом осведомлены. И то, что хотелось выдать за масштабные государственные процессы, в итоге превращаются в совсем другие истории, имеющие под собой более частный, индивидуальный характер, чем какую-то систему. И федерации, подробно рассмотрев документы, уже говорят: мы не очень понимаем, подробно рассмотрев факты, но наших клиентов здесь нет.

Представьте, что кто-нибудь проводил тесты в какой-то отдельно взятой школе на марихуану, сделали закрытые исследования. И эти тесты делает какая-то лаборатория. И вдруг лаборатория решила прославиться на весь мир и опубликовать эти данные. Вопрос такой: миру это сильно интересно? Тут есть такие нюансы, которые выдавались за масштаб, а это были какие-то частности. Например, заказы ему в том числе. Он, кстати, хотел заниматься этим в нашей стране. Родченков обращался ко мне с просьбой, чтобы все тесты на наркотики шли через него, через Московскую лабораторию.

Он хотел, чтобы был такой законопроект. Это было 8−9 лет назад, когда он с такой идеей выходил на Думу. Посмотрим, что будет в этом фильме. Но, мне кажется, больше, чем есть, придумать уже крайне сложно. Наверное, это будет больше как фильм про Юлию Степанову… Но у меня один вопрос: я не верю, что сейчас в нашей стране ты не можешь отказаться делать что-либо. Если человек сам потенциально настроен на обман, и если кто-то ему предлагает обман, то он начинает это делать. Что его будут каким-то образом преследовать или не включат в сборную — я в это не верю!

А вот если ты сам ничего из себя не представляешь, но хочешь всех обмануть и использовать допинг, потому что просто ты по-другому никогда не выиграешь — это уже другая история, это сделка с совестью и обман. А никак не государство, которое тебе говорит, что якобы мы тебя не возьмем, потому что ты допинг не используешь. Государство как раз в этом абсолютно в этом не заинтересовано. Потому что мы понимаем, чем это может закончиться и какие процессы могут начаться в связи с подниманием этой темы. И не говоря уже о том, что было бы, если бы такое было и были бы какие-то прямые доказательства. А пока это только разговоры и создание атмосферы.

— Действительно, какой же стране нужны такие проблемы….

— Тот же Сергей Устюгов, посмотрите — выступает и выигрывает. Его сейчас проверяют по несколько раз на каждом старте, все понимают, что он выигрывают честно. Какие претензии могут быть, если все проверки пройдены максимально четко? Это прямое доказательство в противодействие Родченкову и таким, как Юлия Степанова, кто говорит, что если бы она не принимала допинг, ее бы в сборную не включили. Будь сильнее всех, и не надо будет использовать допинг, иначе — ты просто хочешь обмануть, вот и все.

Кстати, в этих случаях всегда есть вариант. Вот вам грубый гипотетический пример: ну, приходит к атлету тренер и говорит — если ты не будешь использовать допинг, не возьму в сборную, вот тебе таблетки. Человек, в себе уверенный, говорит «хорошо», берет, и как только тренер за дверь, выкидывает в мусорное ведро. Спрашивают, используешь ли, кивает головой, а сам — нет, конечно, потому что обманывать никого не хочешь. Но почему-то человек на предложение (я про ту же Степанову, например) соглашается и запрещенные препараты принимает. Вот в этом большая разница между тем, что нам пытаются преподнести, и теми, кто в ситуации выбора поступил бы так. Если человек изначально нечестен, он может придумать все что угодно — заставили, вынудили….

— Куда легче обмануть теоретического нечистоплотного тренера, чем все антидопинговые службы?

— Конечно. Уверенному в себе спортсмену нечего бояться, если вдруг придут антидопинговые службы. Ты всегда делаешь выбор сам — принимать или не принимать.

ПОКАЖУТ ЛИ ДЫРКУ В СТЕНЕ?

Спортивный юрист Артем Пацев отметил, что фильм может быть похожим на документальное кино немецкого журналиста Хайо Зеппельта, который пользовался методом инсценировки для большей убедительности своего материала.

— Я, честно говоря, думаю, что это будет экранизация того, что было сказано уже много раз и повторено в докладе Макларена, — сказал Пацев. — Если бы там было что-то такое интересное, то оно точно бы вошло, в крайнем случае, во второй доклад. Просто, может быть, более понятным среднему обывателю языком.

— Зачем вообще нужен такой фильм, если в нем не будет каких-то сенсаций?

— Чтобы захватить более широкую аудиторию. К тому же, это будет полудокументальный фильм, как я понимаю, Родченков будет говорить про себя и про то, как страдал, зарабатывая деньги на обманываемых им спортсменах. По крайней мене он будет позиционироваться как documentary.

— Как думаете, может такое быть, что покажут снятую на телефон дырку в стене сочинской лаборатории?

— Может быть, может быть. Только не понятно будет, в Сочи ли это, та ли дырка и та ли стена. Я могу столько дырок наковырять в стенах, а потом выдать, что это дырка в стене конгресса или в стене ВАДА… Как угодно. Но не думаю, честно говоря, что там будет что-то такое. Хотя для определенных целей… Как у Зеппельта, кстати, достаточно много места в его фильме занимает имитация тех или иных событий, такие игровые сценки. Поэтому все может быть вполне, может, и про дырку в стене нам что-то покажут….

— Надо будет нашей стороне как-то на этот фильм реагировать?

— Рассказывать всем, что это не так, наверное, бессмысленно. Потому что позицию и так все знают — и России, и Родченкова. Поэтому лишний раз вступать в непонятные дискуссии не стоит. Ни ВАДА, ни олимпийский комитет США, ни USADA никак не отреагировали на документальный фильм Аль-Джазиры «Secret Doping». Отлично сделанный, в отличие от Зеппельта, хороший качественный документальный фильм с реальным расследованием применения допинга в США и Канаде. Но никакой реакции нет, и про него раз — и все забыли. Наши же СМИ раздувают из этого Родченкова какого-то гуру, идола, гения химии и так далее. Обычный банальный преступник, ничего больше.

ЭТО ЗАКАЗНЫЕ ИСТОРИИ, ОТРАБОТКА ДЛЯ НОВЫХ ХОЗЯЕВ

Глава Федерации керлинга России (ФКР), экс-член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Дмитрий Свищев подчеркнул, что в истории с обвинениями играть надо на опережение, а новые факты в фильме едва ли будут показаны.

— Я уверен, что ничего нового мы не услышим, это будет очередной словесный понос от господина Родченкова, опять домыслы, опять его рассказы и ужастики, — подчеркнул Свищев. — Мне кажется, скоро мы уже увидим экранизации его пасквилей в виде какого-то политического блокбастера. Все это его фантазии, потому что если бы это было что-то серьезное, уже бы были конкретные факты, уже могло бы начаться расследование, суды и так далее. А сейчас, обратите внимание, только политически разогретая надуманная информация.

— На такой фильм и отвечать ничего не надо?

— Я считаю, что ни в коем случае нельзя сидеть, сложа руки. Не просто так, не по личному желанию он это все делает. Все это, конечно, заказные вещи, все это отработка для новых хозяев. Что такого уникального в этом господине, что он приехал в Америку, а ему дают вид на жительство, лабораторию, огромную зарплату. Сейчас он работает, у него огромные возможности. Согласитесь, ученый должен работать, выступать, изобличать, как ему кажется, своих бывших сограждан. Потому что если бы просто он мечтал уехать в Америку и получить работу — так он ее получил, работай! Кто же тебе мешает? Но нет, он постоянно выступает, что-то придумывает, публикуются какие-то переписки… Все у него плохие, один он хороший. Хотя все это замутил он, нам-то это точно известно, втягивал в эту историю друзей, товарищей и в том числе спортсменов.

Придумывал коктейли, рассказывал, что это не запрещенка, а препараты, которые помогут восстановиться. А теперь все плохие, а он один хороший. Уверен, что все это заказные истории, происки, конечно, канадских и американских, английских интересантов. Это и специалисты ВАДА, и USADA, и UKAD. Они уже ввязались, они уже начали финансировать эту историю, уже отступать некуда. Потому что они будут очень бледно выглядеть, если этот процесс остановится, если весь мир признает, что это все… А мы уже близки к этому. Мир обязан признать, что если нет конкретных доказательств, что все это вымыслы.

— И все же — какая у нас должна быть реакция?

— Вы знаете, к сожалению, на наши фильмы мало кто будет реагировать. Надо проводить независимые расследования, надо отстаивать свои позиции не только в спортивных, но и в гражданских судах. На самом деле нарушаются права наших граждан — спортсменов, тренеров, болельщиков. Отстраняя наших атлетов незаконно от стартов, — а это право на труд! — нарушается закон о правах человека. Мы должны отстаивать наши позиции. Должны судиться, восстанавливать в правах наши федерации. Но одновременно мы должны работать внутри нашей страны, дыма без огня не бывает. Конечно же, мы все признали — и Мутко, и Жуков, и НОАК, — что да, проблемы с допингом у нас есть, как и в любой стране мира.

Есть спортсмены, тренеры, которые не достигая результатов в спорте, хотят ускорить процесс с помощью запрещенных препаратов. Такие случаи есть. Но мы путем ужесточения законодательства, путем постановлений, смены руководителей, показали, что мы за чистый спорт. Проблемы есть, но любой спортсмен, нарушивший правила, будет отстранен. Проходило много совещаний, еще раз всем сказали: ребята, прекратите заниматься ерундой, все очень быстро вылавливается, вычисляется, сейчас такой уровень, что обмануть практически невозможно. Поэтому наша задача однозначно реагировать, я бы даже сказал — на опережение. Зачем нам ждать этот фильм? Надо работать с международными организациями, рассказывать и доказывать, что наш спорт приемлет правила, мы играем по правилам, мы готовы бороться с проблемами, готовы переаккредитовывать нашу антидопинговую организацию. Но принимать на себя весь мусор, который сейчас выливают на нас, каяться в чем-то, рвать на себе волосы мы не будем.

ФИЛЬМ ЗАВЕДОМО ПОЛИТИЗИРОВАН

Экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев подчеркнул, что не горит желанием смотреть фильм, тем не менее, сделать это необходимо.

— Чего нам ждать от фильма, будут ли там какие-то новые обвинения в наш адрес?

— Готовиться к художественному фильму, снятому о Григории Михайловиче Родченкове. И само название «Икар» говорит о том, что это падший человек. Не думаю, что в фильме может прозвучать что-то новое в наш адрес, кроме тех обвинений, которые уже были изложены в докладе Макларена. Потому что сам по себе фильм, снятый в таком формате, не является доказательством. Это просто фикшн какой-то, как они говорят, это фантазии господина Родченкова. Не думаю, что из фильма что-то можно будет использовать.

— То есть, считает, просто решили таким образом визуализировать историю?

— Решили заработать денег на этом факте, на шумихе, которая возникла после его сообщения о допинге в РФ, и той рекламе которую ВАДА сделала на докладе Макларена. Думаю, что они просто сократили расходы на рекламу. К этому фильму с интересом отнесутся. Думаю, что и нам было бы полезно посмотреть фильм и проанализировать его. Чтобы получше понять, что этим человеком двигало, как он все это объясняет. Не думаю, что кому-либо приятно будет смотреть фильм, снятый Родченковым, заведомо ложным и заведомо политизированным. Но тем не менее, наверное, это нужно будет сделать. Такое неприятие у меня существует, я бы не хотел смотреть, но придется это сделать, если удастся достать.

— Как считаете, в Европе его будут показывать впоследствии? В России?

— Это уже чистый бизнес, думаю, что в их планы входит продвижение фильма и продажа его на телеканалы. Вы обратили внимание, какое количество фильмов в последнее время вышло на западе, где россияне выступают всемирным злом? Думаю, что этот фильм встанет в ряд такого рода картин, где русские будут выглядеть необразованными, пьющими, злоупотребляющими чем-то, не уважающими что-либо… И так далее. Это целая кампания дискредитации россиян, которая проводится на Западе.

— Информационная война?

— Конечно, да, определенного рода.