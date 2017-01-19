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19 января 2017, 20:19 | Олимпизм | РБК-Спорт

Alibaba станет спонсором следующих шести Олимпийских игр

Китайская компания Alibaba, работающая в сфере интернет-коммерции, станет официальным спонсором следующих шести Олимпийских игр — до 2028 года. Соответствующее соглашение с Международным олимпийским комитетом было заключено в рамках экономического форума в Давосе, сообщает Financial Times.

Международный олимпийский комитет подписал партнерское соглашение с Alibaba согласно которому китайская компания станет спонсором Олимпийских игр до 2028 года. По оценке Reuters сумма сделки составила около 100 млн. Увеличить
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Как отмечает издание, Alibaba войдет в число основных спонсоров Олимпиады наряду с Coca-Cola, McDonald's, Visa и другими крупными компаниями.

Как говорится в пресс-релизе МОК, Alibaba станет официальным партнером Олимпийских игр в сфере электронной коммерции и облачных сервисов. Президент МОК Томас Бах назвал соглашение о сотрудничестве с Alibaba «прорывным и инновационным».

Согласно условиям соглашения, Alibaba, в частности, обеспечит технологическую поддержку организаторов соревнований, создаст олимпийский канал потокового вещания в интернете, а также адаптирует его для китайской аудитории.

Финансовые подробности соглашения не раскрываются, однако анализ предыдущих спонсорских контрактов показывает, что сделка оценивается в сотни миллионов долларов, отмечает Financial Times. По данным агентства Reuters, сумма сделки составила около $100 млн.

Ближайшие Олимпийские игры пройдут зимой 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхане.
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