Alibaba станет спонсором следующих шести Олимпийских игр
Китайская компания Alibaba, работающая в сфере
интернет-коммерции, станет официальным спонсором следующих шести Олимпийских игр — до 2028 года. Соответствующее соглашение с Международным олимпийским комитетом было заключено в рамках экономического форума в Давосе, сообщает Financial Times.
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Как отмечает издание, Alibaba войдет в число основных спонсоров Олимпиады наряду с
Как говорится в
Согласно условиям соглашения, Alibaba, в частности, обеспечит технологическую поддержку организаторов соревнований, создаст олимпийский канал потокового вещания в интернете, а также адаптирует его для китайской аудитории.
Финансовые подробности соглашения не раскрываются, однако анализ предыдущих спонсорских контрактов показывает, что сделка оценивается в сотни миллионов долларов, отмечает Financial Times. По данным агентства Reuters, сумма сделки составила около $100 млн.
Ближайшие Олимпийские игры пройдут зимой 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхане.
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