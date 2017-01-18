Габидуллина и Койшыбаева попали на почтовые марки

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

На почтовых марках изображены члены паралимпийской сборной Зульфия Габидуллина, ставшая чемпионкой по плаванию летних Паралимпийских игр 2016 года, а также серебряный призер Паралимпийских игр в Рио по пауэрлифтингу Раушан Койшыбаева.

«Изготовление и запуск в печать почтовых марок с изображением наших паралимпийских чемпионов является не только особым вниманием, но и способом выражения уважения к атлетам прославившим Казахстан в солнечном Рио-де-Жанейро. Надеемся что коллекционеры — филателисты оценят дизайн марки и значимость события отраженного на почтовой марке. Возможно, что данная традиция станет доброй, и каждый паралимпийский цикл Казахстана будет отмечен золотыми медалями», — отметил директор Национального паралимпийского комитета Ерлан Сулейменов. Почтовые марки выполнены офсетным способом в четыре краски, форма выпуска — марочный лист, который состоит из 8 марок с применением элемента защиты УФ-краски. Размер листа 140?120 мм, размер марок 28?40 мм. Тираж составляет 15 тысяч штук. Художник К. Плужникова. Номинал каждой марки — 200 тенге. Почтовые марки отпечатаны в Республиканском государственном предприятии «Банкнотная фабрика Национального банка РК».

«Спасибо большое за такое внимание к нам. Когда вы к нам относитесь наравне с олимпийскими чемпионами, это дарит нам большую радость. Раньше никогда не было такого. Теперь наши имена будут знать не только в Казахстане, но и во всем мире. За это большое спасибо коллективу Казпочты!», — сказала Раушан Койшыбаева.

Ранее Казпочтой были выпущены марки, посвященные зимним Паралимпийским играм в Сочи. Также серию «Спорт» пополнили марки с изображениями Геннадия Головкина и призеров летних Олимпийских игр в Рио.