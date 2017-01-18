Габидуллина и Койшыбаева попали на почтовые марки
В Службе центральных коммуникаций прошла
пресс-конференция, посвящённая официальному гашению марок с изображением казахстанских призеров Паралимпийских игр. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».
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На почтовых марках изображены члены паралимпийской сборной Зульфия Габидуллина, ставшая чемпионкой по плаванию летних Паралимпийских игр 2016 года, а также серебряный призер Паралимпийских игр в Рио по пауэрлифтингу Раушан Койшыбаева.
«Изготовление и запуск в печать почтовых марок с изображением наших паралимпийских чемпионов является не только особым вниманием, но и способом выражения уважения к атлетам прославившим Казахстан в солнечном
«Спасибо большое за такое внимание к нам. Когда вы к нам относитесь наравне с олимпийскими чемпионами, это дарит нам большую радость. Раньше никогда не было такого. Теперь наши имена будут знать не только в Казахстане, но и во всем мире. За это большое спасибо коллективу Казпочты!», — сказала Раушан Койшыбаева.
Ранее Казпочтой были выпущены марки, посвященные зимним Паралимпийским играм в Сочи. Также серию «Спорт» пополнили марки с изображениями Геннадия Головкина и призеров летних Олимпийских игр в Рио.
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