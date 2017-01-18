Ульяновский губернатор предложил провести в регионе Игры ТАФИСА в 2024 году

«Именно в нашем регионе зародилась традиция всероссийских и международных фестивалей по национальным видам спорта. Мы уже не раз успешно проводили подобные старты, теперь Ульяновская область выступит с предложением провести на своей территории Всемирные игры ТАФИСА», — процитировали Морозова в пресс-службе.

Всемирные игры «Спорт для всех» ТАФИСА проходят с 1992 года раз в четыре года. В 2020 году право провести эти старты получил португальский Лиссабон, в 2024 году состоятся следующие, VIII игры. Программа Всемирных игр состоит из двух частей: демонстрационной (традиционные игры и национальные виды спорта) и спортивной (соревнования по неолимпийским видам спорта).

По словам министра физической культуры и спорта Ульяновской области Сергея Кузьмина, в ближайшее время область направит заявку в правительство России на проведение Всемирных игр ТАФИСА. «Опыт проведения крупных спортивных состязаний у нас есть. Достаточно вспомнить чемпионат мира по хоккею с мячом 2016 года, а также Всероссийские фестивали национальных и неолимпийских видов спорта и Международный фестиваль стран СНГ, который пройдет в нашем регионе в этом году», — подчеркнул он.

ТАФИСА — международная организация, деятельность которой направлена на поощрение физической активности ради здоровья, социального взаимодействия. Под ее эгидой с 1991 года во всем мире ежегодно проводится Всемирный день ходьбы.