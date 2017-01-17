Стена чемпионов открыта в Рио-де-Жанейро в честь медалистов Игр-2016

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На стену, размещенную в Олимпийском парке, нанесены имена всех 2 568 чемпионов и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр 2016 года. Традиция увековечивать таким образом имена медалистов Игр возникла после зимней Олимпиады 2014 года в Сочи.

Сборная России на Олимпиаде-2016 завоевала 56 медалей: 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых, заняв четвертое место в неофициальном медальном зачете.