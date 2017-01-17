Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/28461023/
17 января 2017, 22:35 | Олимпизм | ТАСС

Стена чемпионов открыта в Рио-де-Жанейро в честь медалистов Игр-2016

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Стена чемпионов открыта в Рио-де-Жанейро в честь всех медалистов летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2016 года. Об этом сообщает портал Inside the Games.

На нее нанесены имена всех 2 568 чемпионов и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр в Бразилии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На стену, размещенную в Олимпийском парке, нанесены имена всех 2 568 чемпионов и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр 2016 года. Традиция увековечивать таким образом имена медалистов Игр возникла после зимней Олимпиады 2014 года в Сочи.

Сборная России на Олимпиаде-2016 завоевала 56 медалей: 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых, заняв четвертое место в неофициальном медальном зачете.

Олимпиада прошла в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа 2016 года.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Олимпиада без конца. Результаты Игр-2016 в Рио корректируются до сих пор

Олимпиада без конца. Результаты Игр-2016 в Рио корректируются до сих пор

Олимпийские триумфы гандболисток и фехтовальщиков, недопуск в Рио Исинбаевой и Шубенкова, Кубок мира для Морозова, последние старты Болта и Фелпса — «Газета.Ru» вспоминает самые яркие моменты 2016 года в летних видах спорта.
Еще 7 новостей  Все новости
18 января

Оргкомитет Кубка конфедераций доволен уровнем продаж билетов на турнир

Россиянка Кучина превысила лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту

Александр Кокорин: полностью доволен своей карьерой в "Зените"