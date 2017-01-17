За две недели до старта зимней Универсиады в Казахстане продано порядка 40% билетов

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«На сегодняшний день из 200 тысяч билетов на соревнования Универсиады продано 77,2 тысячи — это 39%», — проинформировал Байбек.

При этом он добавил, что рост продаж отмечается прямо пропорционально приближению даты открытия соревнований. «Если на прошлой неделе в среднем продавалось по 600 билетов в день, то на этой уже 1,3 тысячи билетов ежедневно без учета корпоративных продаж», — отметил Байбек. По словам мэра Алма-Аты, основной пик продаж прогнозируется на период с 23 по 28 января.

Власти Казахстана обеспечат максимальную безопасность

Особое внимание, по словам министра внутренних дел Казахстана Калмуханбета Касымова, уделяется вопросам «предотвращения возможных угроз терроризма и экстремизма», для чего «девяти объектам Универсиады придан статус уязвимых в террористическом отношении». «Организовано их обследование на наличие взрывчатых, радиоактивных, химических веществ, а также соблюдение правил противопожарной безопасности», — отметил Касымов.

По его словам, «созданы все условия для перебойной работы систем досмотрового оборудования и спецсредств, установлено 96 арочных и 27 рентген-телевизионнных установок, введены в действие системы видеонаблюдения, насчитывающих свыше 2 тысяч единиц».

В этой связи мэр Алма-Аты Бауыржан Байбек отметил, что в результате оптимизации бюджета Универсиады на сэкономленные средства по рекомендации компетентных органов были увеличены расходы на обеспечение антитеррористической безопасности: приобретение досмотрового оборудования и дополнительного энергообеспечения объектов.

Доставка участников с Атлетической деревни до спортивных объектов и обратно на весь период проведения Универсиады будет осуществляться в сопровождении экипажей дорожно-патрульной полиции.

«В целях оздоровления криминогенной обстановки в настоящее время в Алма-Ате и Алматинской области проводятся оперативно-профилактические мероприятия», — проинформировал правительство глава МВД. Кроме того, по его словам, уже с 20 января на территории Атлетической деревни будет работать спецотдел полиции с 50 сотрудниками, а с 23 января в обеспечения охраны порядка в наиболее криминогенных участках Алма-Аты будет задействовано порядка 4 тыс. работников частных охранных структур.

«В целом в обеспечении безопасности Универсиады примут участие 7,5 тысячи сотрудников МВД, Нацгвардии и Минобороны. Также привлекаются 150 сотрудников-кинологов с собаками и взрывотехников», — сообщил министр. Для обеспечения пожарной безопасности сформирована спецгруппа численностью 600 сотрудников, выделено 63 единицы техники и 4 вертолета. 27 января к действующим экологическим постам на въезде в Алма-Ату дополнительно будет выставлено девять блокпостов.

Аккредитацию получили 600 журналистов

«На Универсиаду уже аккредитовалось порядка 600 представителей СМИ, из которых 88 — представители крупных иностранных масс-медиа», — сказал Байбек.

По информации мэра Алма-Аты, церемонии открытия и закрытия Универсиады будут транслироваться в прямом эфире на международных спортивных каналах посредством установленной на «Алматы-Арене» 19-тикамерной ПТС и комментироваться через основного партнера Универсиады «Евроспорт» из Парижа на 8 языках. «ФИСУ обеспечивает телетрансляцию Универсиады в 80 странах мира с аудиторией 1 млрд зрителей», — подчеркнул Байбек.

Он также отметил, что с учетом бурного развития интернета организаторами Универсиады уделяется большое внимание работе в социальных сетях и на новостных сайтах. «Только за декабрь дирекцией Универсиады обеспечен охват 4 млн пользователей соцсетей. На зарубежных ресурсах зафиксировано 13 млн кликов по теме Универсиады», — проинформировал Байбек.