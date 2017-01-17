За две недели до старта зимней Универсиады в Казахстане продано порядка 40% билетов
АСТАНА, 17 января. /Корр. ТАСС Светлана Тумакова/. Порядка 40% билетов продано по всему Казахстану на посещение соревнований в рамках Всемирной зимней Универсиады в
Алма-Ате за 14 дней до ее начала. Об этом на заседании правительства сообщил глава администрации Алма- Аты Бауыржан Байбек.
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«На сегодняшний день из 200 тысяч билетов на соревнования Универсиады продано 77,2 тысячи — это 39%», — проинформировал Байбек.
При этом он добавил, что рост продаж отмечается прямо пропорционально приближению даты открытия соревнований. «Если на прошлой неделе в среднем продавалось по 600 билетов в день, то на этой уже 1,3 тысячи билетов ежедневно без учета корпоративных продаж», — отметил Байбек. По словам мэра
Власти Казахстана обеспечат максимальную безопасность
Особое внимание, по словам министра внутренних дел Казахстана Калмуханбета Касымова, уделяется вопросам «предотвращения возможных угроз терроризма и экстремизма», для чего «девяти объектам Универсиады придан статус уязвимых в террористическом отношении». «Организовано их обследование на наличие взрывчатых, радиоактивных, химических веществ, а также соблюдение правил противопожарной безопасности», — отметил Касымов.
По его словам, «созданы все условия для перебойной работы систем досмотрового оборудования и спецсредств, установлено 96 арочных и 27
В этой связи мэр
Доставка участников с Атлетической деревни до спортивных объектов и обратно на весь период проведения Универсиады будет осуществляться в сопровождении экипажей
«В целях оздоровления криминогенной обстановки в настоящее время в
«В целом в обеспечении безопасности Универсиады примут участие 7,5 тысячи сотрудников МВД, Нацгвардии и Минобороны. Также привлекаются 150
Аккредитацию получили 600 журналистов
«На Универсиаду уже аккредитовалось порядка 600 представителей СМИ, из которых 88 — представители крупных иностранных масс-медиа», — сказал Байбек.
По информации мэра
Он также отметил, что с учетом бурного развития интернета организаторами Универсиады уделяется большое внимание работе в социальных сетях и на новостных сайтах. «Только за декабрь дирекцией Универсиады обеспечен охват 4 млн пользователей соцсетей. На зарубежных ресурсах зафиксировано 13 млн кликов по теме Универсиады», — проинформировал Байбек.
28-я Всемирная зимняя Универсиада пройдет в
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