В Алматы презентованы медали зимней Универсиады-2017

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Казахстанское соревнование станет уникальным, ведь впервые награждение спортсменов в некоторых видах спорта, таких как лыжные гонки, биатлон, лыжное двоеборье, горнолыжный спорт, фристайл, сноуборд проведут во Дворце Республики, где будет функционировать объект Универсиады «Медал Плаза». Здесь каждый день планируется вручать до 10 медалей.

«Для победителей соревнований в этих видах проведут неофициальную церемонию награждения на местах соревнования, однако медали они получат на “Медал Плаза”. Медали сделаны по брендбуку Универсиады. Мы предусмотрели узоры в нашем культурном духе. Медали отечественного производства, изготовлены на монетном дворе», — отметила заместитель директора ГФ «Дирекция по подготовке и проведению Зимней Универсиады-2017» Камила Лукпанова.

На Универсиаде будет разыграно 85 комплектов медалей в 12 видах спорта. Они сделаны по брендбуку Универсиады.

Помимо этого, для гостей запланирована обширная культурная и концертная программа, с участием звезд казахстанской эстрады. Начало мероприятий в 18.30. В рамках «Медал Плазы» будут проводится соревнования для гостей соревнования и проведут показ фильмов.

«Из бюджета Универсиады не потрачены деньги на культурную программу. Мы привлекли спонсоров, которые взяли на себя все затраты», — отметил заместитель руководителя ГФ «Дирекция по подготовке и проведению Зимней Универсиады-2017» Дидар Сагадиев.

Также в театрах города с 20 января начнется показ лучших театральных постановок, а в государственной филармонии состоятся концерты.

Фото Vesti.kz©.

Напомним, что 28-я зимняя Универсиада пройдет в Алматы с 28 января по 8 февраля. Официальная церемония открытия состоится 28 января.

Добавим, что сегодня, 17 января, министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы во время заседания Правительства рассказал о финансовом стимулировании отечественных спортсменов для победы в Универсиаде в Алматы.