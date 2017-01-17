Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/28450823/
17 января 2017, 9:11 | Олимпизм | Vesti.kz

Озвучена сумма премиальных за «золото» Универсиады для казахстанских спортсменов

Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы во время заседания Правительства рассказал о финансовом стимулирование отечественных спортсменов для победы в Универсиаде в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.

Вознаграждены будут и наставники медалистов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Хорошим стимулом для успешного выступления является решение Правительства об установлении единовременных выплат победителям и призерам летних и зимних Всемирных универсиад. За первое место — 4,9 миллиона тенге, второе место — 3,3 миллиона тенге и третье место — 1,6 миллиона тенге. Аналогичные суммы премиальных предусмотрены для тренеров победителей и призеров Универсиады», — поделился Мухамедиулы.

Ожидается, что в Алматы на Универсиаду приедут более 2000 спортсменов из 59 стран. Будут разыграны 86 комплектов медалей по 12 видам спорта. Казахстанская команда будет представлена во всех видах спорта, и является одним из фаворитов в общекомандном зачете.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

В Алматы презентованы медали зимней Универсиады-2017

В Алматы презентованы медали зимней Универсиады-2017

На ледовом дворце «Алматы Арена» состоялась пресс-конференция, на которой организаторы рассказали о культурных мероприятиях, запланированных в рамках зимней Универсиады-2017. Так же оргкомитет представил медали, которым будут награждать спортсменов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
18 января

Как тренируется Джейкобс перед боем с Головкиным

Альварес и Чавес поборются за звание лидера мексиканского бокса - президент WBC

Билли Джо Сондерс намекнул на завершение карьеры