Озвучена сумма премиальных за «золото» Универсиады для казахстанских спортсменов
Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы во время заседания Правительства рассказал о финансовом стимулирование отечественных спортсменов для победы в Универсиаде в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
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«Хорошим стимулом для успешного выступления является решение Правительства об установлении единовременных выплат победителям и призерам летних и зимних Всемирных универсиад. За первое место — 4,9 миллиона тенге, второе место — 3,3 миллиона тенге и третье место — 1,6 миллиона тенге. Аналогичные суммы премиальных предусмотрены для тренеров победителей и призеров Универсиады», — поделился Мухамедиулы.
Ожидается, что в Алматы на Универсиаду приедут более 2000 спортсменов из 59 стран. Будут разыграны 86 комплектов медалей по 12 видам спорта. Казахстанская команда будет представлена во всех видах спорта, и является одним из фаворитов в общекомандном зачете.
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