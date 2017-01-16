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16 января 2017, 19:13 | Олимпизм | ТАСС

Парное фигурное катание исключено из программы Универсиады-2017

МОСКВА, 16 января. МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Парное фигурное катание исключено из программы зимней Универсиады 2017 года, которая пройдет в Алма-Ате. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

По словам президента Федерации фигурного катания на коньках России количество участников оказалось недостаточным для того чтобы этот старт был квалифицирован как международное соревнование. Увеличить
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Универсиада пройдет с 29 января по 8 февраля. От России на турнире должны были выступить Алиса Ефимова и Александр Коровин, Богдана Лукашевич и Александр Степанов.

«Организаторы нас предупредили, что соревнования спортивных пар отменены. Количество участников оказалось недостаточным для того, чтобы этот старт был квалифицирован как международное соревнование», — сказал Горшков.

В танцах на льду Россию представят Елена Ильиных и Руслан Жиганшин, Софья Евдокимова и Егор Базин, Василиса Даванкова и Антон Шибнев. В одиночном женском катании выступят Алена Леонова, Елена Радионова, Елизавета Туктамышева, мужском — Андрей Лазукин, Артур Дмитриев, Антон Шулепов.
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МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Тренерский штаб сборной России по горнолыжному спорту определился с составом команды на зимнюю Универсиаду 2017 года в Алма-Ате. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России.
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