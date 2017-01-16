Парное фигурное катание исключено из программы Универсиады-2017
МОСКВА, 16 января. МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Парное фигурное катание исключено из программы зимней Универсиады 2017 года, которая пройдет в
Алма-Ате. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.
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Универсиада пройдет с 29 января по 8 февраля. От России на турнире должны были выступить Алиса Ефимова и Александр Коровин, Богдана Лукашевич и Александр Степанов.
«Организаторы нас предупредили, что соревнования спортивных пар отменены. Количество участников оказалось недостаточным для того, чтобы этот старт был квалифицирован как международное соревнование», — сказал Горшков.
В танцах на льду Россию представят Елена Ильиных и Руслан Жиганшин, Софья Евдокимова и Егор Базин, Василиса Даванкова и Антон Шибнев. В одиночном женском катании выступят Алена Леонова, Елена Радионова, Елизавета Туктамышева, мужском — Андрей Лазукин, Артур Дмитриев, Антон Шулепов.
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