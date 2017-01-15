В Токио к Олимпиаде-2020 для борьбы с пробками создадут центр управления транспортом
ТОКИО, 15 января. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Власти японской столицы намерены к летним Олимпийским играм 2020 года создать центр управления дорожным движением, главной задачей которого станет предотвращение пробок на дорогах во время проведения соревнований. Об этом сообщает газета Yomiuri.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Специалисты этой организации начнут работать уже в этом году и будут заниматься в первую очередь прогнозированием движения потоков автомобилей при различных погодных и других условиях, например при перекрытии
Полученный при таком моделировании опыт они смогут использовать непосредственно во время Игр. В этот период на сотрудников центра возложат обязанность по контролю не только за дорогами в столице, но и за железнодорожным транспортом и метро, поскольку в случае происшествия должны быть выпущены дополнительные автобусы, что усилит нагрузку на дорожные сети.
Как ожидается, после завершения Олимпиады функции центра могут быть применены при планировании маршрутов эвакуации в случае стихийных бедствий. Наибольшую проблему в такие моменты создает организованное перемещение людей в эвакуационные центры и регулировка движения транспорта. Кстати, власти Токио также планируют создать специальный план эвакуации на случай землетрясения и цунами во время проведения Игр в 2020 году.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter