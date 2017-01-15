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15 января 2017, 14:26 | Олимпизм | ТАСС

В Токио к Олимпиаде-2020 для борьбы с пробками создадут центр управления транспортом

ТОКИО, 15 января. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Власти японской столицы намерены к летним Олимпийским играм 2020 года создать центр управления дорожным движением, главной задачей которого станет предотвращение пробок на дорогах во время проведения соревнований. Об этом сообщает газета Yomiuri.

<em>ТОКИО 15 января. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. </em>Власти японской столицы намерены к летним Олимпийским играм 2020 года создать центр управления дорожным движением главной задачей которого станет предотвращение пробок на дорогах во время проведения соревнований. Об этом сообщает газета Yomiuri. Увеличить
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Специалисты этой организации начнут работать уже в этом году и будут заниматься в первую очередь прогнозированием движения потоков автомобилей при различных погодных и других условиях, например при перекрытии каких-либо участков дорог в Токио на время олимпийского марафона. Кроме того, в задачу центра будет входить быстрая корректировка светофоров в случае образования заторов, а также разработка объездных маршрутов и обеспечение беспрепятственного движения общественного транспорта и автобусов со спортсменами.

Полученный при таком моделировании опыт они смогут использовать непосредственно во время Игр. В этот период на сотрудников центра возложат обязанность по контролю не только за дорогами в столице, но и за железнодорожным транспортом и метро, поскольку в случае происшествия должны быть выпущены дополнительные автобусы, что усилит нагрузку на дорожные сети.

Как ожидается, после завершения Олимпиады функции центра могут быть применены при планировании маршрутов эвакуации в случае стихийных бедствий. Наибольшую проблему в такие моменты создает организованное перемещение людей в эвакуационные центры и регулировка движения транспорта. Кстати, власти Токио также планируют создать специальный план эвакуации на случай землетрясения и цунами во время проведения Игр в 2020 году.
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