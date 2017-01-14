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https://sport.mail.ru/news/olympics/28423957/
14 января 2017, 10:11 | Олимпизм | Чемпионат.com

18 спортсменок США подали в суд на врача олимпийской сборной за домогательства

Бывшего врача олимпийской сборной США по гимнастике Ларри Нассара обвиняют в сексуальных домогательствах, по меньшей мере, 18 спортсменок, сообщает Reuters.

Все пострадавшие подали на Нассара в суд.

По словам спортсменок, врач занимался домогательствами на протяжении 20 лет под предлогом медицинских обследований. Имена пострадавших держатся в секрет. Известно, что они выступали в гимнастике, софтболе, баскетболе, футболе, фигурном катании и плавании.

Нассар уже находится под следствием с декабря 2016 года по делу, связанном с детской порнографией.

Как сообщалось ранее, 368 гимнастов признались, что стали жертвами сексуальных домогательствах со стороны тренеров, владельцев гимнастических залов и других сотрудников в США за последние 20 лет.
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