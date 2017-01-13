Всемирная ассоциация олимпийцев обеспокоена правами чистых спортсменов

«Сейчас все ополчились на Россию. Я думаю, здесь присутствует немалая доля политики. Не будем забывать, что в некоторых международных спортивных федерациях также были зафиксированы факты коррупции, связанные в том числе с использованием допинга.



Мы хотим, чтобы у всех чистых спортсменов, включая российских, было право участвовать в соревнованиях. Я лично очень сожалею, что ряд спортсменов, не замеченных в употреблении допинга, не были допущены к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро. Это серьёзная проблема, над её решением сейчас работают», — приводит слова Бузу RT.

По мнению Бузу, для чистых спортсменов должна существовать процедура, с помощью которой они смогут проходить независимые тесты и участвовать в соревнованиях, даже если правительство страны или её олимпийский комитет подвергнуты наказанию.