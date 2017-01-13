Всемирная ассоциация олимпийцев обеспокоена правами чистых спортсменов
Президент Всемирной ассоциации олимпийцев, чемпион мира по пятиборью Жоэль Бузу прокомментировал тему допинговых скандалов в России,
из-за чего от участия в международных соревнованиях отстраняются даже чистые спортсмены.
«Сейчас все ополчились на Россию. Я думаю, здесь присутствует немалая доля политики. Не будем забывать, что в некоторых международных спортивных федерациях также были зафиксированы факты коррупции, связанные в том числе с использованием допинга.
Мы хотим, чтобы у всех чистых спортсменов, включая российских, было право участвовать в соревнованиях. Я лично очень сожалею, что ряд спортсменов, не замеченных в употреблении допинга, не были допущены к Олимпийским играм в
По мнению Бузу, для чистых спортсменов должна существовать процедура, с помощью которой они смогут проходить независимые тесты и участвовать в соревнованиях, даже если правительство страны или её олимпийский комитет подвергнуты наказанию.
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