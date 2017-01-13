Россия примет Олимпиаду-2028?

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Зарубежная пресса сегодня активно обсуждает высказывание главы ОКР Александра Жукова о возможности одного из городов России принять Олимпиады-2028: «Вполне возможно», что Санкт-Петербург, Казань или Сочи может успешно претендовать на 2028 летних Олимпийских и Паралимпийских игр.

В России, напоминают зарубежные журналисты, сделана ставка на проведение крупных спортивных форумов в рамках «Десятилетия спорта». В Сочи прошла Олимпиада-2014, в 11 городах в следующем году состоится чемпионат мира по футболу.

Тем не менее, многие планы пришлось подкорректировать из-за скандала с допингом, который бросает тень на многие уже проведённые соревнования и на будущие турниры.

Ранее на этой неделе группа из 19 Национальных Антидопинговых ассоциаций призвала лишить Россию права проведения крупных спортивных турниров.

Но Россия видит глобальную цель: «Трудно сейчас сказать, но почему бы и нет? Я думаю, что это вполне возможно», — говорит Жуков, который также является членом Международного олимпийского комитета (МОК).

Речь идёт о Санкт-Петербурге, Казани и том же Сочи. Летних Игр прежде ни в одном из этих городов не было.

На данный момент речь идёт о летней Олимпиаде-2028. Процесс выдвижения заявки юридически возможно начать не ранее 2020 года. «Советский спорт» будет внимательно следить за ходом этого процесса.