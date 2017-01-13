Назван состав сборной России по горнолыжному спорту на Универсиаду-2017
МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Тренерский штаб сборной России по горнолыжному спорту определился с составом команды на зимнюю Универсиаду 2017 года в
Алма-Ате. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России.
В состав вошел 21 спортсмен, еще трое — в резерве.
Мужская команда: Никита Алехин, Александр Андриенко, Семен Ефимов, Алексей Коньков, Евгений Пясик, Константин Рябица, Иван Масленников, Максим Стуков, Геннадий Свитков, Андрей Ушаков, Вадим Приходченко;.
Женская команда: Валентина Голенкова, Дарья Коломова, Дарья Овчинникова, Юлия Плешкова, Ольга Погребицкая, Екатерина Попова, Анастасия Силантьева, Елизавета Тимченко, Елена Яковишина, Елена Юрикова.
Резерв: Галина Ворожейко, Карина Лунькина, Антон Енджиевский.
Соревнования Универсиады по горнолыжному спорту пройдут с 30 января по 7 февраля в дисциплинах слалом,
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