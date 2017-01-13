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https://sport.mail.ru/news/olympics/28420954/
13 января 2017, 18:26 | Олимпизм | ТАСС

Назван состав сборной России по горнолыжному спорту на Универсиаду-2017

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Тренерский штаб сборной России по горнолыжному спорту определился с составом команды на зимнюю Универсиаду 2017 года в Алма-Ате. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России.

В состав вошел 21 спортсмен, еще трое — в резерве.

Мужская команда: Никита Алехин, Александр Андриенко, Семен Ефимов, Алексей Коньков, Евгений Пясик, Константин Рябица, Иван Масленников, Максим Стуков, Геннадий Свитков, Андрей Ушаков, Вадим Приходченко;.

Женская команда: Валентина Голенкова, Дарья Коломова, Дарья Овчинникова, Юлия Плешкова, Ольга Погребицкая, Екатерина Попова, Анастасия Силантьева, Елизавета Тимченко, Елена Яковишина, Елена Юрикова.

Резерв: Галина Ворожейко, Карина Лунькина, Антон Енджиевский.

Соревнования Универсиады по горнолыжному спорту пройдут с 30 января по 7 февраля в дисциплинах слалом, слалом-гигант, супергигант и комбинация.
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