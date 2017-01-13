Комитет Госдумы создал комиссию по анализу доклада Макларена

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Макларен 9 декабря в Лондоне презентовал вторую часть своего доклада, в которой утверждалось, что более тысячи российских атлетов якобы были причастны к допинговым махинациям.

По словам Дегтярева, «атаки на российской спорт продолжаются». «Основаны они все на докладе (Ричарда) Макларена, который до конца мировой общественностью не изучен. Документов, которые этот господин разместил в интернете, более тысячи, нужно их хорошо изучить. Поэтому комитет по спорту создает независимую экспертную комиссию по анализу документов, размещенных Ричардом Маклареном», — сказал он.

Парламентарий уверен, что «даже поверхностный анализ позволяет говорить, что эта международная преступная группа работала в интересах иностранцев и делала из российских чистых спортсменов грязных».