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https://sport.mail.ru/news/olympics/28413777/
13 января 2017, 10:54 | Олимпизм | ТАСС

Комитет Госдумы создал комиссию по анализу доклада Макларена

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи создал независимую экспертную комиссию для изучения и анализа доклада о ситуации с допингом в российском спорте, подготовленный комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. Об этом журналистам сообщил председатель комитета Михаил Дегтярев.

Комиссия готова через месяц опубликовать собственный доклад по итогам анализа документов Макларена. Увеличить
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Макларен 9 декабря в Лондоне презентовал вторую часть своего доклада, в которой утверждалось, что более тысячи российских атлетов якобы были причастны к допинговым махинациям.

По словам Дегтярева, «атаки на российской спорт продолжаются». «Основаны они все на докладе (Ричарда) Макларена, который до конца мировой общественностью не изучен. Документов, которые этот господин разместил в интернете, более тысячи, нужно их хорошо изучить. Поэтому комитет по спорту создает независимую экспертную комиссию по анализу документов, размещенных Ричардом Маклареном», — сказал он.

Парламентарий уверен, что «даже поверхностный анализ позволяет говорить, что эта международная преступная группа работала в интересах иностранцев и делала из российских чистых спортсменов грязных».

«Экспертная комиссия уже создана, где-то через месяц мы готовы опубликовать собственный доклад по итогам анализа документов, размещенных Ричардом Маклареном в интернете», — заключил политик.
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