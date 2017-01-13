В 2019 году Баку примет летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль

Ранее предполагалось, что фестиваль пройдёт в Минске, но столица Беларуси получила право провести Европейские игры в 2019 году, таким образом исключив себя из списка претендентов на EYOF.



В 2015 году в Баку прошли первые в истории Европейские игры. На EYOF ожидается более 4 тыс. спортсменов.