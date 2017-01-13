В 2019 году Баку примет летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль
Местом проведения летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля (EYOF) в 2019 году станет Баку, что подтвердил президент Европейского олимпийского комитета Янез Косьянчич во время визита в столицу Азербайджана, сообщает Inside the Games.
Ранее предполагалось, что фестиваль пройдёт в Минске, но столица Беларуси получила право провести Европейские игры в 2019 году, таким образом исключив себя из списка претендентов на EYOF.
В 2015 году в Баку прошли первые в истории Европейские игры. На EYOF ожидается более 4 тыс. спортсменов.
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